MULTIBANK INDEX DE40
KITTINU MUAYTENG

MULTIBANK INDEX DE40

KITTINU MUAYTENG
0 avis
Fiabilité
86 semaines
0 / 0 USD
99 USD par mois
croissance depuis 2024 120%
MEXAtlantic-Real-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
256
Bénéfice trades:
142 (55.46%)
Perte trades:
114 (44.53%)
Meilleure transaction:
81.01 USD
Pire transaction:
-52.13 USD
Bénéfice brut:
4 580.75 USD (942 112 pips)
Perte brute:
-3 378.55 USD (772 059 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (251.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
251.81 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
8.47%
Charge de dépôt maximale:
6.82%
Dernier trade:
58 il y a des minutes
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
4.59
Longs trades:
136 (53.13%)
Courts trades:
120 (46.88%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
4.70 USD
Bénéfice moyen:
32.26 USD
Perte moyenne:
-29.64 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-215.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-215.70 USD (6)
Croissance mensuelle:
-2.89%
Prévision annuelle:
-35.01%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
180.55 USD
Maximal:
261.67 USD (12.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.57% (225.42 USD)
Par fonds propres:
1.81% (36.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
DE30 176
DE40 80
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
DE30 1.1K
DE40 101
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
DE30 206K
DE40 -36K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +81.01 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +251.81 USD
Perte consécutive maximale: -215.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MEXAtlantic-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

FIFO, No martingale strategy

.

Fixed lot

.

Need a Venture Capital to Series A, B or help to be a Hedge fund 

Please contact Directly : nu.pbrw@gmail.com


Aucun avis
2025.08.13 05:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.13 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 09:04
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.7% of days out of 362 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.29 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 19:00
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 3.97% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MULTIBANK INDEX DE40
99 USD par mois
120%
0
0
USD
2.2K
USD
86
100%
256
55%
8%
1.35
4.70
USD
22%
1:500
