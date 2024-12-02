SignaleKategorien
KITTINU MUAYTENG

MULTIBANK INDEX DE40

KITTINU MUAYTENG
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
99 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 111%
MEXAtlantic-Real-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
435
Gewinntrades:
209 (48.04%)
Verlusttrades:
226 (51.95%)
Bester Trade:
81.01 USD
Schlechtester Trade:
-52.13 USD
Bruttoprofit:
4 943.80 USD (1 248 988 pips)
Bruttoverlust:
-3 835.69 USD (1 124 192 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (251.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
251.81 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
11.52%
Max deposit load:
6.82%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
4.02
Long-Positionen:
255 (58.62%)
Short-Positionen:
180 (41.38%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
2.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-22.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-215.70 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-1.68%
Jahresprognose:
-20.41%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
180.55 USD
Maximaler:
275.77 USD (11.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.57% (225.42 USD)
Kapital:
1.81% (36.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
DE40 259
DE30 176
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
DE40 7
DE30 1.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
DE40 -81K
DE30 206K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +81.01 USD
Schlechtester Trade: -52 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +251.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MEXAtlantic-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

FIFO, No martingale strategy

.

Fixed lot

.

Need a Venture Capital to Series A, B or help to be a Hedge fund 

Please contact Directly : nu.pbrw@gmail.com


Keine Bewertungen
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 05:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.13 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 09:04
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.7% of days out of 362 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.29 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
