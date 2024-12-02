- Wachstum
Trades insgesamt:
435
Gewinntrades:
209 (48.04%)
Verlusttrades:
226 (51.95%)
Bester Trade:
81.01 USD
Schlechtester Trade:
-52.13 USD
Bruttoprofit:
4 943.80 USD (1 248 988 pips)
Bruttoverlust:
-3 835.69 USD (1 124 192 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (251.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
251.81 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
11.52%
Max deposit load:
6.82%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
4.02
Long-Positionen:
255 (58.62%)
Short-Positionen:
180 (41.38%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
2.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-22.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-215.70 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-1.68%
Jahresprognose:
-20.41%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
180.55 USD
Maximaler:
275.77 USD (11.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.57% (225.42 USD)
Kapital:
1.81% (36.12 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|DE40
|259
|DE30
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|DE40
|7
|DE30
|1.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|DE40
|-81K
|DE30
|206K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +81.01 USD
Schlechtester Trade: -52 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +251.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.76 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MEXAtlantic-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
FIFO, No martingale strategy
.
Fixed lot
.
Need a Venture Capital to Series A, B or help to be a Hedge fund
Please contact Directly : nu.pbrw@gmail.com
Keine Bewertungen
