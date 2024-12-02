- 자본
- 축소
트레이드:
444
이익 거래:
214 (48.19%)
손실 거래:
230 (51.80%)
최고의 거래:
81.01 USD
최악의 거래:
-52.13 USD
총 수익:
4 973.28 USD (1 274 069 pips)
총 손실:
-3 847.77 USD (1 134 466 pips)
연속 최대 이익:
7 (251.81 USD)
연속 최대 이익:
251.81 USD (7)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
11.52%
최대 입금량:
6.82%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
4.08
롱(주식매수):
264 (59.46%)
숏(주식차입매도):
180 (40.54%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
2.53 USD
평균 이익:
23.24 USD
평균 손실:
-16.73 USD
연속 최대 손실:
12 (-22.76 USD)
연속 최대 손실:
-215.70 USD (6)
월별 성장률:
0.67%
연간 예측:
8.09%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
180.55 USD
최대한의:
275.77 USD (11.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.57% (225.42 USD)
자본금별:
1.81% (36.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|DE40
|268
|DE30
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|DE40
|24
|DE30
|1.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|DE40
|-67K
|DE30
|206K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +81.01 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +251.81 USD
연속 최대 손실: -22.76 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MEXAtlantic-Real-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
FIFO, No martingale strategy
.
Fixed lot
.
