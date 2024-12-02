SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MULTIBANK INDEX DE40
KITTINU MUAYTENG

MULTIBANK INDEX DE40

KITTINU MUAYTENG
0 inceleme
Güvenilirlik
86 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 121%
MEXAtlantic-Real-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
257
Kârla kapanan işlemler:
143 (55.64%)
Zararla kapanan işlemler:
114 (44.36%)
En iyi işlem:
81.01 USD
En kötü işlem:
-52.13 USD
Brüt kâr:
4 587.24 USD (947 662 pips)
Brüt zarar:
-3 378.55 USD (772 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (251.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
251.81 USD (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
8.47%
Maks. mevduat yükü:
6.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.62
Alış işlemleri:
137 (53.31%)
Satış işlemleri:
120 (46.69%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
4.70 USD
Ortalama kâr:
32.08 USD
Ortalama zarar:
-29.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-215.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-215.70 USD (6)
Aylık büyüme:
-2.55%
Yıllık tahmin:
-31.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
180.55 USD
Maksimum:
261.67 USD (12.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.57% (225.42 USD)
Varlığa göre:
1.81% (36.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DE30 176
DE40 81
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DE30 1.1K
DE40 107
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DE30 206K
DE40 -31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +81.01 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +251.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -215.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

FIFO, No martingale strategy

.

Fixed lot

.

Need a Venture Capital to Series A, B or help to be a Hedge fund 

Please contact Directly : nu.pbrw@gmail.com


İnceleme yok
2025.08.13 05:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.13 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 09:04
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.7% of days out of 362 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.29 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 19:00
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 3.97% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MULTIBANK INDEX DE40
Ayda 99 USD
121%
0
0
USD
2.2K
USD
86
100%
257
55%
8%
1.35
4.70
USD
22%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.