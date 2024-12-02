- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
257
Kârla kapanan işlemler:
143 (55.64%)
Zararla kapanan işlemler:
114 (44.36%)
En iyi işlem:
81.01 USD
En kötü işlem:
-52.13 USD
Brüt kâr:
4 587.24 USD (947 662 pips)
Brüt zarar:
-3 378.55 USD (772 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (251.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
251.81 USD (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
8.47%
Maks. mevduat yükü:
6.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.62
Alış işlemleri:
137 (53.31%)
Satış işlemleri:
120 (46.69%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
4.70 USD
Ortalama kâr:
32.08 USD
Ortalama zarar:
-29.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-215.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-215.70 USD (6)
Aylık büyüme:
-2.55%
Yıllık tahmin:
-31.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
180.55 USD
Maksimum:
261.67 USD (12.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.57% (225.42 USD)
Varlığa göre:
1.81% (36.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|DE30
|176
|DE40
|81
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|DE30
|1.1K
|DE40
|107
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|DE30
|206K
|DE40
|-31K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +81.01 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +251.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -215.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
FIFO, No martingale strategy
.
Fixed lot
.
Need a Venture Capital to Series A, B or help to be a Hedge fund
Please contact Directly : nu.pbrw@gmail.com
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
121%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
86
100%
257
55%
8%
1.35
4.70
USD
USD
22%
1:500