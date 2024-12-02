- Crescimento
Negociações:
431
Negociações com lucro:
208 (48.25%)
Negociações com perda:
223 (51.74%)
Melhor negociação:
81.01 USD
Pior negociação:
-52.13 USD
Lucro bruto:
4 938.82 USD (1 244 759 pips)
Perda bruta:
-3 828.57 USD (1 118 147 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (251.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
251.81 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
11.52%
Depósito máximo carregado:
6.82%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
4.03
Negociações longas:
251 (58.24%)
Negociações curtas:
180 (41.76%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
2.58 USD
Lucro médio:
23.74 USD
Perda média:
-17.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-22.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-215.70 USD (6)
Crescimento mensal:
-2.14%
Previsão anual:
-26.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
180.55 USD
Máximo:
275.77 USD (11.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.57% (225.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.81% (36.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|DE40
|255
|DE30
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|DE40
|9
|DE30
|1.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|DE40
|-80K
|DE30
|206K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +81.01 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +251.81 USD
Máxima perda consecutiva: -22.76 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MEXAtlantic-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
FIFO, No martingale strategy
.
Fixed lot
.
Need a Venture Capital to Series A, B or help to be a Hedge fund
Please contact Directly : nu.pbrw@gmail.com
Sem comentários
