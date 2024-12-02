SinaisSeções
MULTIBANK INDEX DE40
KITTINU MUAYTENG

MULTIBANK INDEX DE40

KITTINU MUAYTENG
0 comentários
Confiabilidade
99 semanas
0 / 0 USD
999 USD por mês
crescimento desde 2024 111%
MEXAtlantic-Real-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
431
Negociações com lucro:
208 (48.25%)
Negociações com perda:
223 (51.74%)
Melhor negociação:
81.01 USD
Pior negociação:
-52.13 USD
Lucro bruto:
4 938.82 USD (1 244 759 pips)
Perda bruta:
-3 828.57 USD (1 118 147 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (251.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
251.81 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
11.52%
Depósito máximo carregado:
6.82%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
4.03
Negociações longas:
251 (58.24%)
Negociações curtas:
180 (41.76%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
2.58 USD
Lucro médio:
23.74 USD
Perda média:
-17.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-22.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-215.70 USD (6)
Crescimento mensal:
-2.14%
Previsão anual:
-26.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
180.55 USD
Máximo:
275.77 USD (11.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.57% (225.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.81% (36.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
DE40 255
DE30 176
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
DE40 9
DE30 1.1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
DE40 -80K
DE30 206K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MEXAtlantic-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

FIFO, No martingale strategy

.

Fixed lot

.

Need a Venture Capital to Series A, B or help to be a Hedge fund 

Please contact Directly : nu.pbrw@gmail.com


Sem comentários
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 05:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.13 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 09:04
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.7% of days out of 362 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.29 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MULTIBANK INDEX DE40
999 USD por mês
111%
0
0
USD
2.1K
USD
99
100%
431
48%
12%
1.28
2.58
USD
22%
1:500
