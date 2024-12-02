- Incremento
Total de Trades:
431
Transacciones Rentables:
208 (48.25%)
Transacciones Irrentables:
223 (51.74%)
Mejor transacción:
81.01 USD
Peor transacción:
-52.13 USD
Beneficio Bruto:
4 938.82 USD (1 244 759 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 828.57 USD (1 118 147 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (251.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
251.81 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
11.52%
Carga máxima del depósito:
6.82%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
4.03
Transacciones Largas:
251 (58.24%)
Transacciones Cortas:
180 (41.76%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
2.58 USD
Beneficio medio:
23.74 USD
Pérdidas medias:
-17.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-22.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-215.70 USD (6)
Crecimiento al mes:
-2.14%
Pronóstico anual:
-26.02%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
180.55 USD
Máxima:
275.77 USD (11.67%)
Reducción relativa:
De balance:
21.57% (225.42 USD)
De fondos:
1.81% (36.12 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|DE40
|255
|DE30
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|DE40
|9
|DE30
|1.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|DE40
|-80K
|DE30
|206K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +81.01 USD
Peor transacción: -52 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +251.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.76 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MEXAtlantic-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
FIFO, No martingale strategy
.
Fixed lot
.
Need a Venture Capital to Series A, B or help to be a Hedge fund
Please contact Directly : nu.pbrw@gmail.com
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
111%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
99
100%
431
48%
12%
1.28
2.58
USD
USD
22%
1:500