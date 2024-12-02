SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MULTIBANK INDEX DE40
KITTINU MUAYTENG

MULTIBANK INDEX DE40

KITTINU MUAYTENG
0 comentarios
Fiabilidad
99 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2024 111%
MEXAtlantic-Real-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
431
Transacciones Rentables:
208 (48.25%)
Transacciones Irrentables:
223 (51.74%)
Mejor transacción:
81.01 USD
Peor transacción:
-52.13 USD
Beneficio Bruto:
4 938.82 USD (1 244 759 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 828.57 USD (1 118 147 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (251.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
251.81 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
11.52%
Carga máxima del depósito:
6.82%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
4.03
Transacciones Largas:
251 (58.24%)
Transacciones Cortas:
180 (41.76%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
2.58 USD
Beneficio medio:
23.74 USD
Pérdidas medias:
-17.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-22.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-215.70 USD (6)
Crecimiento al mes:
-2.14%
Pronóstico anual:
-26.02%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
180.55 USD
Máxima:
275.77 USD (11.67%)
Reducción relativa:
De balance:
21.57% (225.42 USD)
De fondos:
1.81% (36.12 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
DE40 255
DE30 176
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
DE40 9
DE30 1.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
DE40 -80K
DE30 206K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +81.01 USD
Peor transacción: -52 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +251.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MEXAtlantic-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

FIFO, No martingale strategy

.

Fixed lot

.

Need a Venture Capital to Series A, B or help to be a Hedge fund 

Please contact Directly : nu.pbrw@gmail.com


No hay comentarios
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 05:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.13 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 09:04
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.7% of days out of 362 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.29 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MULTIBANK INDEX DE40
999 USD al mes
111%
0
0
USD
2.1K
USD
99
100%
431
48%
12%
1.28
2.58
USD
22%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.