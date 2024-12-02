СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MULTIBANK INDEX DE40
KITTINU MUAYTENG

MULTIBANK INDEX DE40

KITTINU MUAYTENG
0 отзывов
Надежность
99 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2024 111%
MEXAtlantic-Real-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
431
Прибыльных трейдов:
208 (48.25%)
Убыточных трейдов:
223 (51.74%)
Лучший трейд:
81.01 USD
Худший трейд:
-52.13 USD
Общая прибыль:
4 938.82 USD (1 244 759 pips)
Общий убыток:
-3 828.57 USD (1 118 147 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (251.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
251.81 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
11.52%
Макс. загрузка депозита:
6.82%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
4.03
Длинных трейдов:
251 (58.24%)
Коротких трейдов:
180 (41.76%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
2.58 USD
Средняя прибыль:
23.74 USD
Средний убыток:
-17.17 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-22.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-215.70 USD (6)
Прирост в месяц:
-2.14%
Годовой прогноз:
-26.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
180.55 USD
Максимальная:
275.77 USD (11.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.57% (225.42 USD)
По эквити:
1.81% (36.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
DE40 255
DE30 176
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
DE40 9
DE30 1.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
DE40 -80K
DE30 206K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +81.01 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +251.81 USD
Макс. убыток в серии: -22.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MEXAtlantic-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

FIFO, No martingale strategy

.

Fixed lot

.

Need a Venture Capital to Series A, B or help to be a Hedge fund 

Please contact Directly : nu.pbrw@gmail.com


Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 05:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.13 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 09:04
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.7% of days out of 362 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.29 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MULTIBANK INDEX DE40
999 USD в месяц
111%
0
0
USD
2.1K
USD
99
100%
431
48%
12%
1.28
2.58
USD
22%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.