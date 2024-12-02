- Прирост
Всего трейдов:
431
Прибыльных трейдов:
208 (48.25%)
Убыточных трейдов:
223 (51.74%)
Лучший трейд:
81.01 USD
Худший трейд:
-52.13 USD
Общая прибыль:
4 938.82 USD (1 244 759 pips)
Общий убыток:
-3 828.57 USD (1 118 147 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (251.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
251.81 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
11.52%
Макс. загрузка депозита:
6.82%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
4.03
Длинных трейдов:
251 (58.24%)
Коротких трейдов:
180 (41.76%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
2.58 USD
Средняя прибыль:
23.74 USD
Средний убыток:
-17.17 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-22.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-215.70 USD (6)
Прирост в месяц:
-2.14%
Годовой прогноз:
-26.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
180.55 USD
Максимальная:
275.77 USD (11.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.57% (225.42 USD)
По эквити:
1.81% (36.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|DE40
|255
|DE30
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|DE40
|9
|DE30
|1.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|DE40
|-80K
|DE30
|206K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +81.01 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +251.81 USD
Макс. убыток в серии: -22.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MEXAtlantic-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
FIFO, No martingale strategy
.
Fixed lot
.
Need a Venture Capital to Series A, B or help to be a Hedge fund
Please contact Directly : nu.pbrw@gmail.com
Нет отзывов
