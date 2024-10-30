- 成長
トレード:
645
利益トレード:
595 (92.24%)
損失トレード:
50 (7.75%)
ベストトレード:
166.81 USD
最悪のトレード:
-498.34 USD
総利益:
2 814.94 USD (264 163 pips)
総損失:
-3 329.51 USD (245 479 pips)
最大連続の勝ち:
82 (199.92 USD)
最大連続利益:
247.98 USD (2)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
56.85%
最大入金額:
16.87%
最近のトレード:
33 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.34
長いトレード:
447 (69.30%)
短いトレード:
198 (30.70%)
プロフィットファクター:
0.85
期待されたペイオフ:
-0.80 USD
平均利益:
4.73 USD
平均損失:
-66.59 USD
最大連続の負け:
4 (-302.50 USD)
最大連続損失:
-498.34 USD (1)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
29%
残高によるドローダウン:
絶対:
747.98 USD
最大の:
1 517.62 USD (141.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.63% (1 307.37 USD)
エクイティによる:
95.99% (354.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|643
|GBPUSD.sv
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sv
|-515
|GBPUSD.sv
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sv
|19K
|GBPUSD.sv
|47
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +166.81 USD
最悪のトレード: -498 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +199.92 USD
最大連続損失: -302.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-68%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
59
29%
645
92%
57%
0.84
-0.80
USD
USD
96%
1:400