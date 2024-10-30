シグナルセクション
Mt5 Mezzo Forte EA

Philipus Kristiono Adiwinata
レビュー0件
59週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -68%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
645
利益トレード:
595 (92.24%)
損失トレード:
50 (7.75%)
ベストトレード:
166.81 USD
最悪のトレード:
-498.34 USD
総利益:
2 814.94 USD (264 163 pips)
総損失:
-3 329.51 USD (245 479 pips)
最大連続の勝ち:
82 (199.92 USD)
最大連続利益:
247.98 USD (2)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
56.85%
最大入金額:
16.87%
最近のトレード:
33 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.34
長いトレード:
447 (69.30%)
短いトレード:
198 (30.70%)
プロフィットファクター:
0.85
期待されたペイオフ:
-0.80 USD
平均利益:
4.73 USD
平均損失:
-66.59 USD
最大連続の負け:
4 (-302.50 USD)
最大連続損失:
-498.34 USD (1)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
29%
残高によるドローダウン:
絶対:
747.98 USD
最大の:
1 517.62 USD (141.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.63% (1 307.37 USD)
エクイティによる:
95.99% (354.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.sv 643
GBPUSD.sv 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.sv -515
GBPUSD.sv 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.sv 19K
GBPUSD.sv 47
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +166.81 USD
最悪のトレード: -498 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +199.92 USD
最大連続損失: -302.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.09 17:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 06:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 09:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 06:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 15:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 334 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
