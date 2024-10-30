- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
645
Прибыльных трейдов:
595 (92.24%)
Убыточных трейдов:
50 (7.75%)
Лучший трейд:
166.81 USD
Худший трейд:
-498.34 USD
Общая прибыль:
2 814.94 USD (264 163 pips)
Общий убыток:
-3 329.51 USD (245 479 pips)
Макс. серия выигрышей:
82 (199.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
247.98 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
56.85%
Макс. загрузка депозита:
16.87%
Последний трейд:
33 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
447 (69.30%)
Коротких трейдов:
198 (30.70%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-0.80 USD
Средняя прибыль:
4.73 USD
Средний убыток:
-66.59 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-302.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-498.34 USD (1)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
29%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
747.98 USD
Максимальная:
1 517.62 USD (141.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.63% (1 307.37 USD)
По эквити:
95.99% (354.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|643
|GBPUSD.sv
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv
|-515
|GBPUSD.sv
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv
|19K
|GBPUSD.sv
|47
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +166.81 USD
Худший трейд: -498 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +199.92 USD
Макс. убыток в серии: -302.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-68%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
59
29%
645
92%
57%
0.84
-0.80
USD
USD
96%
1:400