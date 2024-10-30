СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Mt5 Mezzo Forte EA
Philipus Kristiono Adiwinata

Mt5 Mezzo Forte EA

Philipus Kristiono Adiwinata
0 отзывов
59 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -68%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
645
Прибыльных трейдов:
595 (92.24%)
Убыточных трейдов:
50 (7.75%)
Лучший трейд:
166.81 USD
Худший трейд:
-498.34 USD
Общая прибыль:
2 814.94 USD (264 163 pips)
Общий убыток:
-3 329.51 USD (245 479 pips)
Макс. серия выигрышей:
82 (199.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
247.98 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
56.85%
Макс. загрузка депозита:
16.87%
Последний трейд:
33 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
447 (69.30%)
Коротких трейдов:
198 (30.70%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-0.80 USD
Средняя прибыль:
4.73 USD
Средний убыток:
-66.59 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-302.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-498.34 USD (1)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
29%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
747.98 USD
Максимальная:
1 517.62 USD (141.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.63% (1 307.37 USD)
По эквити:
95.99% (354.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sv 643
GBPUSD.sv 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sv -515
GBPUSD.sv 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sv 19K
GBPUSD.sv 47
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +166.81 USD
Худший трейд: -498 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +199.92 USD
Макс. убыток в серии: -302.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2026.01.09 17:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 06:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 09:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 06:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 15:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 334 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.