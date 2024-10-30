SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Mt5 Mezzo Forte EA
Philipus Kristiono Adiwinata

Mt5 Mezzo Forte EA

Philipus Kristiono Adiwinata
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 6%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
588
Profit Trade:
543 (92.34%)
Loss Trade:
45 (7.65%)
Best Trade:
166.81 USD
Worst Trade:
-498.34 USD
Profitto lordo:
2 571.00 USD (239 796 pips)
Perdita lorda:
-2 860.39 USD (198 626 pips)
Vincite massime consecutive:
82 (199.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
247.98 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
71.34%
Massimo carico di deposito:
3.26%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.19
Long Trade:
396 (67.35%)
Short Trade:
192 (32.65%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.49 USD
Profitto medio:
4.73 USD
Perdita media:
-63.56 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-302.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-498.34 USD (1)
Crescita mensile:
-5.17%
Previsione annuale:
-62.79%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
747.98 USD
Massimale:
1 517.62 USD (141.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.80% (1 517.84 USD)
Per equità:
74.48% (1 027.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sv 586
GBPUSD.sv 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sv -290
GBPUSD.sv 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sv 41K
GBPUSD.sv 47
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +166.81 USD
Worst Trade: -498 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +199.92 USD
Massima perdita consecutiva: -302.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 334 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 14:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 06:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 15:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 11:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 07:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 04:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 14:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 16:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
