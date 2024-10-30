SinaisSeções
Philipus Kristiono Adiwinata

Mt5 Mezzo Forte EA

Philipus Kristiono Adiwinata
0 comentários
59 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -68%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
645
Negociações com lucro:
595 (92.24%)
Negociações com perda:
50 (7.75%)
Melhor negociação:
166.81 USD
Pior negociação:
-498.34 USD
Lucro bruto:
2 814.94 USD (264 163 pips)
Perda bruta:
-3 329.51 USD (245 479 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
82 (199.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
247.98 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
56.85%
Depósito máximo carregado:
16.87%
Último negócio:
33 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.34
Negociações longas:
447 (69.30%)
Negociações curtas:
198 (30.70%)
Fator de lucro:
0.85
Valor esperado:
-0.80 USD
Lucro médio:
4.73 USD
Perda média:
-66.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-302.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-498.34 USD (1)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
29%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
747.98 USD
Máximo:
1 517.62 USD (141.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.63% (1 307.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
95.99% (354.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.sv 643
GBPUSD.sv 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.sv -515
GBPUSD.sv 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.sv 19K
GBPUSD.sv 47
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +166.81 USD
Pior negociação: -498 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +199.92 USD
Máxima perda consecutiva: -302.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.09 17:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 06:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 09:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 06:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 15:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 334 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Mt5 Mezzo Forte EA
30 USD por mês
-68%
0
0
USD
103
USD
59
29%
645
92%
57%
0.84
-0.80
USD
96%
1:400
