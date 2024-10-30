- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
645
Negociações com lucro:
595 (92.24%)
Negociações com perda:
50 (7.75%)
Melhor negociação:
166.81 USD
Pior negociação:
-498.34 USD
Lucro bruto:
2 814.94 USD (264 163 pips)
Perda bruta:
-3 329.51 USD (245 479 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
82 (199.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
247.98 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
56.85%
Depósito máximo carregado:
16.87%
Último negócio:
33 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.34
Negociações longas:
447 (69.30%)
Negociações curtas:
198 (30.70%)
Fator de lucro:
0.85
Valor esperado:
-0.80 USD
Lucro médio:
4.73 USD
Perda média:
-66.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-302.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-498.34 USD (1)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
29%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
747.98 USD
Máximo:
1 517.62 USD (141.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.63% (1 307.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
95.99% (354.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|643
|GBPUSD.sv
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sv
|-515
|GBPUSD.sv
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sv
|19K
|GBPUSD.sv
|47
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +166.81 USD
Pior negociação: -498 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +199.92 USD
Máxima perda consecutiva: -302.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-68%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
59
29%
645
92%
57%
0.84
-0.80
USD
USD
96%
1:400