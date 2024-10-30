시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Mt5 Mezzo Forte EA
Philipus Kristiono Adiwinata

Mt5 Mezzo Forte EA

Philipus Kristiono Adiwinata
0 리뷰
59
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -68%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
645
이익 거래:
595 (92.24%)
손실 거래:
50 (7.75%)
최고의 거래:
166.81 USD
최악의 거래:
-498.34 USD
총 수익:
2 814.94 USD (264 163 pips)
총 손실:
-3 329.51 USD (245 479 pips)
연속 최대 이익:
82 (199.92 USD)
연속 최대 이익:
247.98 USD (2)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
56.85%
최대 입금량:
16.87%
최근 거래:
33 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.34
롱(주식매수):
447 (69.30%)
숏(주식차입매도):
198 (30.70%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-0.80 USD
평균 이익:
4.73 USD
평균 손실:
-66.59 USD
연속 최대 손실:
4 (-302.50 USD)
연속 최대 손실:
-498.34 USD (1)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
29%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
747.98 USD
최대한의:
1 517.62 USD (141.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.63% (1 307.37 USD)
자본금별:
95.99% (354.30 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.sv 643
GBPUSD.sv 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.sv -515
GBPUSD.sv 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.sv 19K
GBPUSD.sv 47
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +166.81 USD
최악의 거래: -498 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +199.92 USD
연속 최대 손실: -302.50 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TrijayaPratamaFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.09 17:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 06:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 09:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 06:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 15:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 334 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Mt5 Mezzo Forte EA
월별 30 USD
-68%
0
0
USD
103
USD
59
29%
645
92%
57%
0.84
-0.80
USD
96%
1:400
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.