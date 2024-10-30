- 자본
- 축소
트레이드:
645
이익 거래:
595 (92.24%)
손실 거래:
50 (7.75%)
최고의 거래:
166.81 USD
최악의 거래:
-498.34 USD
총 수익:
2 814.94 USD (264 163 pips)
총 손실:
-3 329.51 USD (245 479 pips)
연속 최대 이익:
82 (199.92 USD)
연속 최대 이익:
247.98 USD (2)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
56.85%
최대 입금량:
16.87%
최근 거래:
33 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.34
롱(주식매수):
447 (69.30%)
숏(주식차입매도):
198 (30.70%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-0.80 USD
평균 이익:
4.73 USD
평균 손실:
-66.59 USD
연속 최대 손실:
4 (-302.50 USD)
연속 최대 손실:
-498.34 USD (1)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
29%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
747.98 USD
최대한의:
1 517.62 USD (141.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.63% (1 307.37 USD)
자본금별:
95.99% (354.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|643
|GBPUSD.sv
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.sv
|-515
|GBPUSD.sv
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.sv
|19K
|GBPUSD.sv
|47
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +166.81 USD
최악의 거래: -498 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +199.92 USD
연속 최대 손실: -302.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TrijayaPratamaFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-68%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
59
29%
645
92%
57%
0.84
-0.80
USD
USD
96%
1:400