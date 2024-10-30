SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Mt5 Mezzo Forte EA
Philipus Kristiono Adiwinata

Mt5 Mezzo Forte EA

Philipus Kristiono Adiwinata
0 Bewertungen
59 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -68%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
645
Gewinntrades:
595 (92.24%)
Verlusttrades:
50 (7.75%)
Bester Trade:
166.81 USD
Schlechtester Trade:
-498.34 USD
Bruttoprofit:
2 814.94 USD (264 163 pips)
Bruttoverlust:
-3 329.51 USD (245 479 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
82 (199.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
247.98 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
56.85%
Max deposit load:
16.87%
Letzter Trade:
33 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.34
Long-Positionen:
447 (69.30%)
Short-Positionen:
198 (30.70%)
Profit-Faktor:
0.85
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-66.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-302.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-498.34 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
29%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
747.98 USD
Maximaler:
1 517.62 USD (141.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.63% (1 307.37 USD)
Kapital:
95.99% (354.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.sv 643
GBPUSD.sv 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sv -515
GBPUSD.sv 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sv 19K
GBPUSD.sv 47
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +166.81 USD
Schlechtester Trade: -498 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +199.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -302.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.09 17:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 06:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 09:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 06:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 15:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 334 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
