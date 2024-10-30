SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Mt5 Mezzo Forte EA
Philipus Kristiono Adiwinata

Mt5 Mezzo Forte EA

Philipus Kristiono Adiwinata
0 comentarios
59 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -68%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
645
Transacciones Rentables:
595 (92.24%)
Transacciones Irrentables:
50 (7.75%)
Mejor transacción:
166.81 USD
Peor transacción:
-498.34 USD
Beneficio Bruto:
2 814.94 USD (264 163 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 329.51 USD (245 479 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
82 (199.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
247.98 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
56.85%
Carga máxima del depósito:
16.87%
Último trade:
33 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.34
Transacciones Largas:
447 (69.30%)
Transacciones Cortas:
198 (30.70%)
Factor de Beneficio:
0.85
Beneficio Esperado:
-0.80 USD
Beneficio medio:
4.73 USD
Pérdidas medias:
-66.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-302.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-498.34 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
29%
Reducción de balance:
Absoluto:
747.98 USD
Máxima:
1 517.62 USD (141.88%)
Reducción relativa:
De balance:
84.63% (1 307.37 USD)
De fondos:
95.99% (354.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.sv 643
GBPUSD.sv 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.sv -515
GBPUSD.sv 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.sv 19K
GBPUSD.sv 47
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +166.81 USD
Peor transacción: -498 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +199.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -302.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.09 17:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 06:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 09:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 06:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 15:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 334 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
