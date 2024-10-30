信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Mt5 Mezzo Forte EA
Philipus Kristiono Adiwinata

Mt5 Mezzo Forte EA

Philipus Kristiono Adiwinata
0条评论
59
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -68%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
645
盈利交易:
595 (92.24%)
亏损交易:
50 (7.75%)
最好交易:
166.81 USD
最差交易:
-498.34 USD
毛利:
2 814.94 USD (264 163 pips)
毛利亏损:
-3 329.51 USD (245 479 pips)
最大连续赢利:
82 (199.92 USD)
最大连续盈利:
247.98 USD (2)
夏普比率:
0.04
交易活动:
56.85%
最大入金加载:
16.87%
最近交易:
33 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.34
长期交易:
447 (69.30%)
短期交易:
198 (30.70%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-0.80 USD
平均利润:
4.73 USD
平均损失:
-66.59 USD
最大连续失误:
4 (-302.50 USD)
最大连续亏损:
-498.34 USD (1)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
29%
结余跌幅:
绝对:
747.98 USD
最大值:
1 517.62 USD (141.88%)
相对跌幅:
结余:
84.63% (1 307.37 USD)
净值:
95.99% (354.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.sv 643
GBPUSD.sv 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.sv -515
GBPUSD.sv 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.sv 19K
GBPUSD.sv 47
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +166.81 USD
最差交易: -498 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +199.92 USD
最大连续亏损: -302.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TrijayaPratamaFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.09 17:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 06:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 09:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 06:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 15:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 334 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Mt5 Mezzo Forte EA
每月30 USD
-68%
0
0
USD
103
USD
59
29%
645
92%
57%
0.84
-0.80
USD
96%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载