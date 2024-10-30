- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
645
盈利交易:
595 (92.24%)
亏损交易:
50 (7.75%)
最好交易:
166.81 USD
最差交易:
-498.34 USD
毛利:
2 814.94 USD (264 163 pips)
毛利亏损:
-3 329.51 USD (245 479 pips)
最大连续赢利:
82 (199.92 USD)
最大连续盈利:
247.98 USD (2)
夏普比率:
0.04
交易活动:
56.85%
最大入金加载:
16.87%
最近交易:
33 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.34
长期交易:
447 (69.30%)
短期交易:
198 (30.70%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-0.80 USD
平均利润:
4.73 USD
平均损失:
-66.59 USD
最大连续失误:
4 (-302.50 USD)
最大连续亏损:
-498.34 USD (1)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
29%
结余跌幅:
绝对:
747.98 USD
最大值:
1 517.62 USD (141.88%)
相对跌幅:
结余:
84.63% (1 307.37 USD)
净值:
95.99% (354.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|643
|GBPUSD.sv
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv
|-515
|GBPUSD.sv
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv
|19K
|GBPUSD.sv
|47
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +166.81 USD
最差交易: -498 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +199.92 USD
最大连续亏损: -302.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TrijayaPratamaFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-68%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
59
29%
645
92%
57%
0.84
-0.80
USD
USD
96%
1:400