Philipus Kristiono Adiwinata

Mt5 Mezzo Forte EA

Philipus Kristiono Adiwinata
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 6%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
588
Kârla kapanan işlemler:
543 (92.34%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (7.65%)
En iyi işlem:
166.81 USD
En kötü işlem:
-498.34 USD
Brüt kâr:
2 571.00 USD (239 796 pips)
Brüt zarar:
-2 860.39 USD (198 626 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (199.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
247.98 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
71.34%
Maks. mevduat yükü:
3.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
396 (67.35%)
Satış işlemleri:
192 (32.65%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.49 USD
Ortalama kâr:
4.73 USD
Ortalama zarar:
-63.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-302.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-498.34 USD (1)
Aylık büyüme:
-5.17%
Yıllık tahmin:
-62.79%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
747.98 USD
Maksimum:
1 517.62 USD (141.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.80% (1 517.84 USD)
Varlığa göre:
74.48% (1 027.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.sv 586
GBPUSD.sv 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.sv -290
GBPUSD.sv 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.sv 41K
GBPUSD.sv 47
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +166.81 USD
En kötü işlem: -498 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +199.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -302.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.23 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 334 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 14:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 06:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 15:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 11:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 07:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 04:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 14:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 16:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
