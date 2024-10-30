SignauxSections
Philipus Kristiono Adiwinata

Mt5 Mezzo Forte EA

Philipus Kristiono Adiwinata
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 6%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
588
Bénéfice trades:
543 (92.34%)
Perte trades:
45 (7.65%)
Meilleure transaction:
166.81 USD
Pire transaction:
-498.34 USD
Bénéfice brut:
2 571.00 USD (239 796 pips)
Perte brute:
-2 860.39 USD (198 626 pips)
Gains consécutifs maximales:
82 (199.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
247.98 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
71.34%
Charge de dépôt maximale:
3.26%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.19
Longs trades:
396 (67.35%)
Courts trades:
192 (32.65%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.49 USD
Bénéfice moyen:
4.73 USD
Perte moyenne:
-63.56 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-302.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-498.34 USD (1)
Croissance mensuelle:
-5.17%
Prévision annuelle:
-62.79%
Algo trading:
29%
Prélèvement par solde:
Absolu:
747.98 USD
Maximal:
1 517.62 USD (141.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.80% (1 517.84 USD)
Par fonds propres:
74.48% (1 027.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.sv 586
GBPUSD.sv 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.sv -290
GBPUSD.sv 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.sv 41K
GBPUSD.sv 47
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +166.81 USD
Pire transaction: -498 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +199.92 USD
Perte consécutive maximale: -302.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TrijayaPratamaFutures-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.23 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 334 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 14:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 06:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 15:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 11:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 07:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 04:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 14:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 16:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
