Naufal Raihan Andayuri

Trader Century Capital

Naufal Raihan Andayuri
レビュー0件
信頼性
63週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 191%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 175
利益トレード:
480 (40.85%)
損失トレード:
695 (59.15%)
ベストトレード:
2 305.50 USD
最悪のトレード:
-1 509.50 USD
総利益:
145 199.17 USD (1 606 559 pips)
総損失:
-137 319.17 USD (1 001 684 pips)
最大連続の勝ち:
9 (6 490.10 USD)
最大連続利益:
6 490.10 USD (9)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
90.65%
最大入金額:
45.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.41
長いトレード:
707 (60.17%)
短いトレード:
468 (39.83%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
6.71 USD
平均利益:
302.50 USD
平均損失:
-197.58 USD
最大連続の負け:
17 (-2 429.26 USD)
最大連続損失:
-10 702.14 USD (13)
月間成長:
-56.22%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
29%
残高によるドローダウン:
絶対:
366.67 USD
最大の:
19 312.30 USD (66.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
73.07% (19 312.30 USD)
エクイティによる:
16.06% (831.48 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 759
USDJPY 91
GBPJPY 90
EURJPY 62
GBPUSD 50
AUDUSD 43
EURUSD 21
AUDJPY 15
USDCAD 12
NQ100.R 11
CHFJPY 7
NZDJPY 5
EURNZD 3
CADJPY 3
USDCHF 2
NZDUSD 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1K
USDJPY -1.9K
GBPJPY -1.4K
EURJPY -406
GBPUSD 1.8K
AUDUSD -1.6K
EURUSD 126
AUDJPY 625
USDCAD 116
NQ100.R 9.5K
CHFJPY 260
NZDJPY 760
EURNZD -199
CADJPY -608
USDCHF -245
NZDUSD -60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 100K
USDJPY -12K
GBPJPY 9.6K
EURJPY 321
GBPUSD 13K
AUDUSD -7.7K
EURUSD 2K
AUDJPY 1.7K
USDCAD 2.3K
NQ100.R 496K
CHFJPY 3.2K
NZDJPY 3.5K
EURNZD -2.5K
CADJPY -2.7K
USDCHF -750
NZDUSD -300
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 305.50 USD
最悪のトレード: -1 510 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +6 490.10 USD
最大連続損失: -2 429.26 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

We trade manually for this Methods (except copy from our another Acc)

We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".

This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)

  • Monthly Expected Return = 5%
  • Annual Expected Return = 60%
  • Drawdown Risk < 50%
  • Margin Used per Trade = 1 - 5%
  • Max. Open Margin Used = 30%
  • Max. Drawdown 2000 pips

Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes

Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)


________________________________________________________________________________________


Our Media : http://linktr.ee/tradercentury

This our portfolio before : https://drive.google.com/drive/folders/1ZKvd2BW0dzembmv_mcuCEpI5O1JWuEoA?usp=sharing


レビューなし
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 23:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 19:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.09 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 22:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
