信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Trader Century Capital
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century Capital

Naufal Raihan Andayuri
0条评论
可靠性
62
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 197%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 173
盈利交易:
479 (40.83%)
亏损交易:
694 (59.16%)
最好交易:
2 305.50 USD
最差交易:
-1 509.50 USD
毛利:
145 191.77 USD (1 606 465 pips)
毛利亏损:
-137 117.17 USD (999 684 pips)
最大连续赢利:
9 (6 490.10 USD)
最大连续盈利:
6 490.10 USD (9)
夏普比率:
0.04
交易活动:
90.65%
最大入金加载:
45.27%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.42
长期交易:
705 (60.10%)
短期交易:
468 (39.90%)
利润因子:
1.06
预期回报:
6.88 USD
平均利润:
303.11 USD
平均损失:
-197.58 USD
最大连续失误:
17 (-2 429.26 USD)
最大连续亏损:
-10 702.14 USD (13)
每月增长:
-54.69%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
29%
结余跌幅:
绝对:
366.67 USD
最大值:
19 312.30 USD (66.67%)
相对跌幅:
结余:
73.07% (19 312.30 USD)
净值:
16.06% (831.48 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 757
USDJPY 91
GBPJPY 90
EURJPY 62
GBPUSD 50
AUDUSD 43
EURUSD 21
AUDJPY 15
USDCAD 12
NQ100.R 11
CHFJPY 7
NZDJPY 5
EURNZD 3
CADJPY 3
USDCHF 2
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.2K
USDJPY -1.9K
GBPJPY -1.4K
EURJPY -406
GBPUSD 1.8K
AUDUSD -1.6K
EURUSD 126
AUDJPY 625
USDCAD 116
NQ100.R 9.5K
CHFJPY 260
NZDJPY 760
EURNZD -199
CADJPY -608
USDCHF -245
NZDUSD -60
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 102K
USDJPY -12K
GBPJPY 9.6K
EURJPY 321
GBPUSD 13K
AUDUSD -7.7K
EURUSD 2K
AUDJPY 1.7K
USDCAD 2.3K
NQ100.R 496K
CHFJPY 3.2K
NZDJPY 3.5K
EURNZD -2.5K
CADJPY -2.7K
USDCHF -750
NZDUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 305.50 USD
最差交易: -1 510 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +6 490.10 USD
最大连续亏损: -2 429.26 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
322 更多...
We trade manually for this Methods (except copy from our another Acc)

We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".

This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)

  • Monthly Expected Return = 5%
  • Annual Expected Return = 60%
  • Drawdown Risk < 50%
  • Margin Used per Trade = 1 - 5%
  • Max. Open Margin Used = 30%
  • Max. Drawdown 2000 pips

Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes

Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)


________________________________________________________________________________________


Our Media : http://linktr.ee/tradercentury

This our portfolio before : https://drive.google.com/drive/folders/1ZKvd2BW0dzembmv_mcuCEpI5O1JWuEoA?usp=sharing


信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Trader Century Capital
每月30 USD
197%
0
0
USD
9.8K
USD
62
29%
1 173
40%
91%
1.05
6.88
USD
73%
1:50
