交易:
1 173
盈利交易:
479 (40.83%)
亏损交易:
694 (59.16%)
最好交易:
2 305.50 USD
最差交易:
-1 509.50 USD
毛利:
145 191.77 USD (1 606 465 pips)
毛利亏损:
-137 117.17 USD (999 684 pips)
最大连续赢利:
9 (6 490.10 USD)
最大连续盈利:
6 490.10 USD (9)
夏普比率:
0.04
交易活动:
90.65%
最大入金加载:
45.27%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.42
长期交易:
705 (60.10%)
短期交易:
468 (39.90%)
利润因子:
1.06
预期回报:
6.88 USD
平均利润:
303.11 USD
平均损失:
-197.58 USD
最大连续失误:
17 (-2 429.26 USD)
最大连续亏损:
-10 702.14 USD (13)
每月增长:
-54.69%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
29%
结余跌幅:
绝对:
366.67 USD
最大值:
19 312.30 USD (66.67%)
相对跌幅:
结余:
73.07% (19 312.30 USD)
净值:
16.06% (831.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|757
|USDJPY
|91
|GBPJPY
|90
|EURJPY
|62
|GBPUSD
|50
|AUDUSD
|43
|EURUSD
|21
|AUDJPY
|15
|USDCAD
|12
|NQ100.R
|11
|CHFJPY
|7
|NZDJPY
|5
|EURNZD
|3
|CADJPY
|3
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.2K
|USDJPY
|-1.9K
|GBPJPY
|-1.4K
|EURJPY
|-406
|GBPUSD
|1.8K
|AUDUSD
|-1.6K
|EURUSD
|126
|AUDJPY
|625
|USDCAD
|116
|NQ100.R
|9.5K
|CHFJPY
|260
|NZDJPY
|760
|EURNZD
|-199
|CADJPY
|-608
|USDCHF
|-245
|NZDUSD
|-60
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|102K
|USDJPY
|-12K
|GBPJPY
|9.6K
|EURJPY
|321
|GBPUSD
|13K
|AUDUSD
|-7.7K
|EURUSD
|2K
|AUDJPY
|1.7K
|USDCAD
|2.3K
|NQ100.R
|496K
|CHFJPY
|3.2K
|NZDJPY
|3.5K
|EURNZD
|-2.5K
|CADJPY
|-2.7K
|USDCHF
|-750
|NZDUSD
|-300
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 305.50 USD
最差交易: -1 510 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +6 490.10 USD
最大连续亏损: -2 429.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
We trade manually for this Methods (except copy from our another Acc)
We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".
This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)
- Monthly Expected Return = 5%
- Annual Expected Return = 60%
- Drawdown Risk < 50%
- Margin Used per Trade = 1 - 5%
- Max. Open Margin Used = 30%
- Max. Drawdown 2000 pips
Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes
Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)
________________________________________________________________________________________
Our Media : http://linktr.ee/tradercentury
This our portfolio before : https://drive.google.com/drive/folders/1ZKvd2BW0dzembmv_mcuCEpI5O1JWuEoA?usp=sharing
