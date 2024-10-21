СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Trader Century Capital
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century Capital

Naufal Raihan Andayuri
0 отзывов
Надежность
62 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 176%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 169
Прибыльных трейдов:
477 (40.80%)
Убыточных трейдов:
692 (59.20%)
Лучший трейд:
2 305.50 USD
Худший трейд:
-1 509.50 USD
Общая прибыль:
144 215.69 USD (1 596 465 pips)
Общий убыток:
-136 855.92 USD (997 184 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (6 490.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 490.10 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
90.65%
Макс. загрузка депозита:
45.27%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
702 (60.05%)
Коротких трейдов:
467 (39.95%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
6.30 USD
Средняя прибыль:
302.34 USD
Средний убыток:
-197.77 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-2 429.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 702.14 USD (13)
Прирост в месяц:
-58.61%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
29%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
366.67 USD
Максимальная:
19 312.30 USD (66.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.07% (19 312.30 USD)
По эквити:
16.06% (831.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 754
USDJPY 91
GBPJPY 90
EURJPY 62
GBPUSD 50
AUDUSD 43
EURUSD 21
AUDJPY 15
USDCAD 12
NQ100.R 11
CHFJPY 6
NZDJPY 5
EURNZD 3
CADJPY 3
USDCHF 2
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 462
USDJPY -1.9K
GBPJPY -1.4K
EURJPY -406
GBPUSD 1.8K
AUDUSD -1.6K
EURUSD 126
AUDJPY 625
USDCAD 116
NQ100.R 9.5K
CHFJPY 320
NZDJPY 760
EURNZD -199
CADJPY -608
USDCHF -245
NZDUSD -60
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 94K
USDJPY -12K
GBPJPY 9.6K
EURJPY 321
GBPUSD 13K
AUDUSD -7.7K
EURUSD 2K
AUDJPY 1.7K
USDCAD 2.3K
NQ100.R 496K
CHFJPY 3.7K
NZDJPY 3.5K
EURNZD -2.5K
CADJPY -2.7K
USDCHF -750
NZDUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 305.50 USD
Худший трейд: -1 510 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +6 490.10 USD
Макс. убыток в серии: -2 429.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
еще 322...
We trade manually for this Methods (except copy from our another Acc)

We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".

This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)

  • Monthly Expected Return = 5%
  • Annual Expected Return = 60%
  • Drawdown Risk < 50%
  • Margin Used per Trade = 1 - 5%
  • Max. Open Margin Used = 30%
  • Max. Drawdown 2000 pips

Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes

Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)


________________________________________________________________________________________


Our Media : http://linktr.ee/tradercentury

This our portfolio before : https://drive.google.com/drive/folders/1ZKvd2BW0dzembmv_mcuCEpI5O1JWuEoA?usp=sharing


Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trader Century Capital
30 USD в месяц
176%
0
0
USD
9.1K
USD
62
29%
1 169
40%
91%
1.05
6.30
USD
73%
1:50
Копировать

