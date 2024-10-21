SinaisSeções
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century Capital

Naufal Raihan Andayuri
0 comentários
Confiabilidade
63 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 191%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 175
Negociações com lucro:
480 (40.85%)
Negociações com perda:
695 (59.15%)
Melhor negociação:
2 305.50 USD
Pior negociação:
-1 509.50 USD
Lucro bruto:
145 199.17 USD (1 606 559 pips)
Perda bruta:
-137 319.17 USD (1 001 684 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (6 490.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 490.10 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
90.65%
Depósito máximo carregado:
45.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.41
Negociações longas:
707 (60.17%)
Negociações curtas:
468 (39.83%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
6.71 USD
Lucro médio:
302.50 USD
Perda média:
-197.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-2 429.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10 702.14 USD (13)
Crescimento mensal:
-54.25%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
29%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
366.67 USD
Máximo:
19 312.30 USD (66.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
73.07% (19 312.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.06% (831.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 759
USDJPY 91
GBPJPY 90
EURJPY 62
GBPUSD 50
AUDUSD 43
EURUSD 21
AUDJPY 15
USDCAD 12
NQ100.R 11
CHFJPY 7
NZDJPY 5
EURNZD 3
CADJPY 3
USDCHF 2
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1K
USDJPY -1.9K
GBPJPY -1.4K
EURJPY -406
GBPUSD 1.8K
AUDUSD -1.6K
EURUSD 126
AUDJPY 625
USDCAD 116
NQ100.R 9.5K
CHFJPY 260
NZDJPY 760
EURNZD -199
CADJPY -608
USDCHF -245
NZDUSD -60
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 100K
USDJPY -12K
GBPJPY 9.6K
EURJPY 321
GBPUSD 13K
AUDUSD -7.7K
EURUSD 2K
AUDJPY 1.7K
USDCAD 2.3K
NQ100.R 496K
CHFJPY 3.2K
NZDJPY 3.5K
EURNZD -2.5K
CADJPY -2.7K
USDCHF -750
NZDUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 305.50 USD
Pior negociação: -1 510 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +6 490.10 USD
Máxima perda consecutiva: -2 429.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
322 mais ...
We trade manually for this Methods (except copy from our another Acc)

We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".

This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)

  • Monthly Expected Return = 5%
  • Annual Expected Return = 60%
  • Drawdown Risk < 50%
  • Margin Used per Trade = 1 - 5%
  • Max. Open Margin Used = 30%
  • Max. Drawdown 2000 pips

Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes

Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)


________________________________________________________________________________________


Our Media : http://linktr.ee/tradercentury

This our portfolio before : https://drive.google.com/drive/folders/1ZKvd2BW0dzembmv_mcuCEpI5O1JWuEoA?usp=sharing


Sem comentários
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 23:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 19:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.09 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 22:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Trader Century Capital
30 USD por mês
191%
0
0
USD
9.4K
USD
63
29%
1 175
40%
91%
1.05
6.71
USD
73%
1:50
