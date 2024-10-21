SignaleKategorien
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century Capital

Naufal Raihan Andayuri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
63 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 169%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 179
Gewinntrades:
481 (40.79%)
Verlusttrades:
698 (59.20%)
Bester Trade:
2 305.50 USD
Schlechtester Trade:
-1 509.50 USD
Bruttoprofit:
145 601.47 USD (1 610 602 pips)
Bruttoverlust:
-138 432.70 USD (1 012 684 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (6 490.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 490.10 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
90.65%
Max deposit load:
45.27%
Letzter Trade:
11 Minuten
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.37
Long-Positionen:
710 (60.22%)
Short-Positionen:
469 (39.78%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
6.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
302.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-198.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-2 429.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 702.14 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-59.52%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
29%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
366.67 USD
Maximaler:
19 312.30 USD (66.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
73.07% (19 312.30 USD)
Kapital:
16.06% (831.48 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 763
USDJPY 91
GBPJPY 90
EURJPY 62
GBPUSD 50
AUDUSD 43
EURUSD 21
AUDJPY 15
USDCAD 12
NQ100.R 11
CHFJPY 7
NZDJPY 5
EURNZD 3
CADJPY 3
USDCHF 2
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 330
USDJPY -1.9K
GBPJPY -1.4K
EURJPY -406
GBPUSD 1.8K
AUDUSD -1.6K
EURUSD 126
AUDJPY 625
USDCAD 116
NQ100.R 9.5K
CHFJPY 260
NZDJPY 760
EURNZD -199
CADJPY -608
USDCHF -245
NZDUSD -60
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 93K
USDJPY -12K
GBPJPY 9.6K
EURJPY 321
GBPUSD 13K
AUDUSD -7.7K
EURUSD 2K
AUDJPY 1.7K
USDCAD 2.3K
NQ100.R 496K
CHFJPY 3.2K
NZDJPY 3.5K
EURNZD -2.5K
CADJPY -2.7K
USDCHF -750
NZDUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 305.50 USD
Schlechtester Trade: -1 510 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 490.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 429.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
noch 322 ...
We trade manually for this Methods (except copy from our another Acc)

We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".

This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)

  • Monthly Expected Return = 5%
  • Annual Expected Return = 60%
  • Drawdown Risk < 50%
  • Margin Used per Trade = 1 - 5%
  • Max. Open Margin Used = 30%
  • Max. Drawdown 2000 pips

Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes

Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)


________________________________________________________________________________________


Our Media : http://linktr.ee/tradercentury

This our portfolio before : https://drive.google.com/drive/folders/1ZKvd2BW0dzembmv_mcuCEpI5O1JWuEoA?usp=sharing


Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Trader Century Capital
30 USD pro Monat
169%
0
0
USD
8.7K
USD
63
29%
1 179
40%
91%
1.05
6.08
USD
73%
1:50
