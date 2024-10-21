SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trader Century Capital
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century Capital

Naufal Raihan Andayuri
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 166%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
877
Profit Trade:
353 (40.25%)
Loss Trade:
524 (59.75%)
Best Trade:
2 305.50 USD
Worst Trade:
-915.80 USD
Profitto lordo:
86 256.97 USD (1 190 958 pips)
Perdita lorda:
-79 013.63 USD (666 657 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (2 353.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 394.70 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
93.96%
Massimo carico di deposito:
45.27%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
508 (57.92%)
Short Trade:
369 (42.08%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
8.26 USD
Profitto medio:
244.35 USD
Perdita media:
-150.79 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-2 429.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 062.55 USD (9)
Crescita mensile:
32.60%
Previsione annuale:
395.52%
Algo trading:
38%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
366.67 USD
Massimale:
8 460.83 USD (54.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.87% (8 460.83 USD)
Per equità:
16.06% (831.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 511
USDJPY 84
GBPJPY 80
EURJPY 55
GBPUSD 48
AUDUSD 42
EURUSD 21
NQ100.R 11
AUDJPY 10
USDCAD 10
CHFJPY 2
EURNZD 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 853
USDJPY -2K
GBPJPY -1.5K
EURJPY -209
GBPUSD 1.7K
AUDUSD -1.5K
EURUSD 126
NQ100.R 9.5K
AUDJPY 118
USDCAD 116
CHFJPY 164
EURNZD -90
CADJPY -83
NZDJPY 101
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 27K
USDJPY -14K
GBPJPY 8.3K
EURJPY -459
GBPUSD 12K
AUDUSD -7.4K
EURUSD 2K
NQ100.R 496K
AUDJPY -1.8K
USDCAD 1.8K
CHFJPY 2.7K
EURNZD -1.5K
CADJPY -730
NZDJPY 1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 305.50 USD
Worst Trade: -916 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +2 353.56 USD
Massima perdita consecutiva: -2 429.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
311 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

We trade manually for this Methods (except copy from our another Acc)

We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".

This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)

  • Monthly Expected Return = 5%
  • Annual Expected Return = 60%
  • Drawdown Risk < 50%
  • Margin Used per Trade = 1 - 5%
  • Max. Open Margin Used = 30%
  • Max. Drawdown 2000 pips

Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes

Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)


________________________________________________________________________________________


Our Media : http://linktr.ee/tradercentury

This our portfolio before : https://drive.google.com/drive/folders/1ZKvd2BW0dzembmv_mcuCEpI5O1JWuEoA?usp=sharing


Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.09 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 22:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.16 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 19:20
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.04.17 20:48
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.11 14:38
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trader Century Capital
30USD al mese
166%
0
0
USD
9.9K
USD
50
38%
877
40%
94%
1.09
8.26
USD
58%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.