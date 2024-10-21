시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Trader Century Capital
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century Capital

Naufal Raihan Andayuri
0 리뷰
안정성
64
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 231%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 209
이익 거래:
495 (40.94%)
손실 거래:
714 (59.06%)
최고의 거래:
2 305.50 USD
최악의 거래:
-1 509.50 USD
총 수익:
151 940.83 USD (1 674 467 pips)
총 손실:
-142 742.03 USD (1 054 576 pips)
연속 최대 이익:
9 (6 490.10 USD)
연속 최대 이익:
6 490.10 USD (9)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
90.65%
최대 입금량:
45.27%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.48
롱(주식매수):
736 (60.88%)
숏(주식차입매도):
473 (39.12%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
7.61 USD
평균 이익:
306.95 USD
평균 손실:
-199.92 USD
연속 최대 손실:
17 (-2 429.26 USD)
연속 최대 손실:
-10 702.14 USD (13)
월별 성장률:
49.82%
연간 예측:
604.47%
Algo 트레이딩:
28%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
366.67 USD
최대한의:
19 312.30 USD (66.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
73.07% (19 312.30 USD)
자본금별:
16.06% (831.48 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 792
USDJPY 91
GBPJPY 90
EURJPY 62
GBPUSD 50
AUDUSD 44
EURUSD 21
AUDJPY 15
USDCAD 12
NQ100.R 11
CHFJPY 7
NZDJPY 5
EURNZD 3
CADJPY 3
USDCHF 2
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 2.5K
USDJPY -1.9K
GBPJPY -1.4K
EURJPY -406
GBPUSD 1.8K
AUDUSD -1.7K
EURUSD 126
AUDJPY 625
USDCAD 116
NQ100.R 9.5K
CHFJPY 260
NZDJPY 760
EURNZD -199
CADJPY -608
USDCHF -245
NZDUSD -60
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 115K
USDJPY -12K
GBPJPY 9.6K
EURJPY 321
GBPUSD 13K
AUDUSD -8K
EURUSD 2K
AUDJPY 1.7K
USDCAD 2.3K
NQ100.R 496K
CHFJPY 3.2K
NZDJPY 3.5K
EURNZD -2.5K
CADJPY -2.7K
USDCHF -750
NZDUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 305.50 USD
최악의 거래: -1 510 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +6 490.10 USD
연속 최대 손실: -2 429.26 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
323 더...
We trade manually for this Methods (except copy from our another Acc)

We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".

This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)

  • Monthly Expected Return = 5%
  • Annual Expected Return = 60%
  • Drawdown Risk < 50%
  • Margin Used per Trade = 1 - 5%
  • Max. Open Margin Used = 30%
  • Max. Drawdown 2000 pips

Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes

Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)


________________________________________________________________________________________


Our Media : http://linktr.ee/tradercentury

This our portfolio before : https://drive.google.com/drive/folders/1ZKvd2BW0dzembmv_mcuCEpI5O1JWuEoA?usp=sharing


리뷰 없음
2026.01.07 12:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 20:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 23:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 19:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.09 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 22:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
