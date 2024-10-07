- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 448
利益トレード:
797 (55.04%)
損失トレード:
651 (44.96%)
ベストトレード:
2 393.30 USD
最悪のトレード:
-5 724.00 USD
総利益:
231 750.40 USD (164 266 pips)
総損失:
-241 734.19 USD (163 554 pips)
最大連続の勝ち:
20 (4 318.00 USD)
最大連続利益:
4 318.00 USD (20)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
3.73%
最大入金額:
23.86%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
-0.39
長いトレード:
777 (53.66%)
短いトレード:
671 (46.34%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-6.89 USD
平均利益:
290.78 USD
平均損失:
-371.33 USD
最大連続の負け:
15 (-1 337.50 USD)
最大連続損失:
-7 732.00 USD (2)
月間成長:
2.05%
年間予想:
24.90%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
12 982.29 USD
最大の:
28 749.70 USD (161.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.05% (28 672.20 USD)
エクイティによる:
26.24% (18 932.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|1447
|UKOIL
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|-10K
|UKOIL
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|721
|UKOIL
|-9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IG-LIVE2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 2
Nasdaq indice CFD scalping only, as a risk you should use 1$ per point per 3000$ at most on your account. I use IG.com as a broker for this account, they don't have fake quotes that wick to trigger stop losses like some other brokers.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
6%
0
0
USD
USD
60K
USD
USD
83
97%
1 448
55%
4%
0.95
-6.89
USD
USD
34%
1:200