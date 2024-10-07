シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PriyaPropIG
Eric-charles Kocevar

PriyaPropIG

Eric-charles Kocevar
レビュー0件
信頼性
83週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 6%
IG-LIVE2
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 448
利益トレード:
797 (55.04%)
損失トレード:
651 (44.96%)
ベストトレード:
2 393.30 USD
最悪のトレード:
-5 724.00 USD
総利益:
231 750.40 USD (164 266 pips)
総損失:
-241 734.19 USD (163 554 pips)
最大連続の勝ち:
20 (4 318.00 USD)
最大連続利益:
4 318.00 USD (20)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
3.73%
最大入金額:
23.86%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
-0.39
長いトレード:
777 (53.66%)
短いトレード:
671 (46.34%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-6.89 USD
平均利益:
290.78 USD
平均損失:
-371.33 USD
最大連続の負け:
15 (-1 337.50 USD)
最大連続損失:
-7 732.00 USD (2)
月間成長:
2.05%
年間予想:
24.90%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
12 982.29 USD
最大の:
28 749.70 USD (161.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.05% (28 672.20 USD)
エクイティによる:
26.24% (18 932.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100 1447
UKOIL 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100 -10K
UKOIL 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100 721
UKOIL -9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 393.30 USD
最悪のトレード: -5 724 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +4 318.00 USD
最大連続損失: -1 337.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IG-LIVE2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

DooFintech-Live 5
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 2
Nasdaq indice CFD scalping only, as a risk you should use 1$ per point per 3000$ at most on your account. I use IG.com as a broker for this account, they don't have fake quotes that wick to trigger stop losses like some other brokers.
レビューなし
2026.01.13 16:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.13 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 15:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.19 16:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
PriyaPropIG
1000 USD/月
6%
0
0
USD
60K
USD
83
97%
1 448
55%
4%
0.95
-6.89
USD
34%
1:200
コピー

