- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 448
Negociações com lucro:
797 (55.04%)
Negociações com perda:
651 (44.96%)
Melhor negociação:
2 393.30 USD
Pior negociação:
-5 724.00 USD
Lucro bruto:
231 750.40 USD (164 266 pips)
Perda bruta:
-241 734.19 USD (163 554 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (4 318.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 318.00 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
3.73%
Depósito máximo carregado:
23.86%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
-0.39
Negociações longas:
777 (53.66%)
Negociações curtas:
671 (46.34%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-6.89 USD
Lucro médio:
290.78 USD
Perda média:
-371.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-1 337.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 732.00 USD (2)
Crescimento mensal:
2.05%
Previsão anual:
24.90%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12 982.29 USD
Máximo:
28 749.70 USD (161.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.05% (28 672.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.24% (18 932.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NAS100
|1447
|UKOIL
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NAS100
|-10K
|UKOIL
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NAS100
|721
|UKOIL
|-9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 393.30 USD
Pior negociação: -5 724 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4 318.00 USD
Máxima perda consecutiva: -1 337.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IG-LIVE2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 2
Nasdaq indice CFD scalping only, as a risk you should use 1$ per point per 3000$ at most on your account. I use IG.com as a broker for this account, they don't have fake quotes that wick to trigger stop losses like some other brokers.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
60K
USD
USD
83
97%
1 448
55%
4%
0.95
-6.89
USD
USD
34%
1:200