시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / PriyaPropIG
Eric-charles Kocevar

PriyaPropIG

Eric-charles Kocevar
0 리뷰
안정성
83
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 6%
IG-LIVE2
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 448
이익 거래:
797 (55.04%)
손실 거래:
651 (44.96%)
최고의 거래:
2 393.30 USD
최악의 거래:
-5 724.00 USD
총 수익:
231 750.40 USD (164 266 pips)
총 손실:
-241 734.19 USD (163 554 pips)
연속 최대 이익:
20 (4 318.00 USD)
연속 최대 이익:
4 318.00 USD (20)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
3.73%
최대 입금량:
23.86%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
27 분
회복 요인:
-0.39
롱(주식매수):
777 (53.66%)
숏(주식차입매도):
671 (46.34%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-6.89 USD
평균 이익:
290.78 USD
평균 손실:
-371.33 USD
연속 최대 손실:
15 (-1 337.50 USD)
연속 최대 손실:
-7 732.00 USD (2)
월별 성장률:
2.05%
연간 예측:
24.90%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12 982.29 USD
최대한의:
28 749.70 USD (161.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.05% (28 672.20 USD)
자본금별:
26.24% (18 932.50 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NAS100 1447
UKOIL 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NAS100 -10K
UKOIL 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NAS100 721
UKOIL -9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 393.30 USD
최악의 거래: -5 724 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +4 318.00 USD
연속 최대 손실: -1 337.50 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IG-LIVE2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

DooFintech-Live 5
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 2
Nasdaq indice CFD scalping only, as a risk you should use 1$ per point per 3000$ at most on your account. I use IG.com as a broker for this account, they don't have fake quotes that wick to trigger stop losses like some other brokers.
리뷰 없음
2026.01.13 16:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.13 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 15:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.19 16:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
PriyaPropIG
월별 1000 USD
6%
0
0
USD
60K
USD
83
97%
1 448
55%
4%
0.95
-6.89
USD
34%
1:200
복제

