Total de Trades:
1 448
Transacciones Rentables:
797 (55.04%)
Transacciones Irrentables:
651 (44.96%)
Mejor transacción:
2 393.30 USD
Peor transacción:
-5 724.00 USD
Beneficio Bruto:
231 750.40 USD (164 266 pips)
Pérdidas Brutas:
-241 734.19 USD (163 554 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (4 318.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 318.00 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
3.73%
Carga máxima del depósito:
23.86%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
27 minutos
Factor de Recuperación:
-0.39
Transacciones Largas:
777 (53.66%)
Transacciones Cortas:
671 (46.34%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-6.89 USD
Beneficio medio:
290.78 USD
Pérdidas medias:
-371.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-1 337.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 732.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.05%
Pronóstico anual:
24.90%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
12 982.29 USD
Máxima:
28 749.70 USD (161.81%)
Reducción relativa:
De balance:
34.05% (28 672.20 USD)
De fondos:
26.24% (18 932.50 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NAS100
|1447
|UKOIL
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NAS100
|-10K
|UKOIL
|0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NAS100
|721
|UKOIL
|-9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +2 393.30 USD
Peor transacción: -5 724 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +4 318.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 337.50 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "IG-LIVE2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
AnzoCapital-Live
|0.00 × 2
Nasdaq indice CFD scalping only, as a risk you should use 1$ per point per 3000$ at most on your account. I use IG.com as a broker for this account, they don't have fake quotes that wick to trigger stop losses like some other brokers.
