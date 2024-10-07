SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / PriyaPropIG
Eric-charles Kocevar

PriyaPropIG

Eric-charles Kocevar
0 comentarios
Fiabilidad
83 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2024 6%
IG-LIVE2
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 448
Transacciones Rentables:
797 (55.04%)
Transacciones Irrentables:
651 (44.96%)
Mejor transacción:
2 393.30 USD
Peor transacción:
-5 724.00 USD
Beneficio Bruto:
231 750.40 USD (164 266 pips)
Pérdidas Brutas:
-241 734.19 USD (163 554 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (4 318.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 318.00 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
3.73%
Carga máxima del depósito:
23.86%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
27 minutos
Factor de Recuperación:
-0.39
Transacciones Largas:
777 (53.66%)
Transacciones Cortas:
671 (46.34%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-6.89 USD
Beneficio medio:
290.78 USD
Pérdidas medias:
-371.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-1 337.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 732.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.05%
Pronóstico anual:
24.90%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
12 982.29 USD
Máxima:
28 749.70 USD (161.81%)
Reducción relativa:
De balance:
34.05% (28 672.20 USD)
De fondos:
26.24% (18 932.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100 1447
UKOIL 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100 -10K
UKOIL 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100 721
UKOIL -9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 393.30 USD
Peor transacción: -5 724 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +4 318.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 337.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "IG-LIVE2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

DooFintech-Live 5
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 2
Nasdaq indice CFD scalping only, as a risk you should use 1$ per point per 3000$ at most on your account. I use IG.com as a broker for this account, they don't have fake quotes that wick to trigger stop losses like some other brokers.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
PriyaPropIG
1000 USD al mes
6%
0
0
USD
60K
USD
83
97%
1 448
55%
4%
0.95
-6.89
USD
34%
1:200
Copiar

