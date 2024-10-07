СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PriyaPropIG
Eric-charles Kocevar

PriyaPropIG

Eric-charles Kocevar
0 отзывов
Надежность
83 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2024 6%
IG-LIVE2
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 448
Прибыльных трейдов:
797 (55.04%)
Убыточных трейдов:
651 (44.96%)
Лучший трейд:
2 393.30 USD
Худший трейд:
-5 724.00 USD
Общая прибыль:
231 750.40 USD (164 266 pips)
Общий убыток:
-241 734.19 USD (163 554 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (4 318.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 318.00 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
3.73%
Макс. загрузка депозита:
23.86%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
777 (53.66%)
Коротких трейдов:
671 (46.34%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-6.89 USD
Средняя прибыль:
290.78 USD
Средний убыток:
-371.33 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 337.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 732.00 USD (2)
Прирост в месяц:
2.05%
Годовой прогноз:
24.90%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12 982.29 USD
Максимальная:
28 749.70 USD (161.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.05% (28 672.20 USD)
По эквити:
26.24% (18 932.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 1447
UKOIL 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 -10K
UKOIL 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 721
UKOIL -9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 393.30 USD
Худший трейд: -5 724 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4 318.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 337.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IG-LIVE2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

DooFintech-Live 5
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 2
Nasdaq indice CFD scalping only, as a risk you should use 1$ per point per 3000$ at most on your account. I use IG.com as a broker for this account, they don't have fake quotes that wick to trigger stop losses like some other brokers.
Нет отзывов
2026.01.13 16:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.13 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 15:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.19 16:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PriyaPropIG
1000 USD в месяц
6%
0
0
USD
60K
USD
83
97%
1 448
55%
4%
0.95
-6.89
USD
34%
1:200
