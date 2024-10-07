- Прирост
Всего трейдов:
1 448
Прибыльных трейдов:
797 (55.04%)
Убыточных трейдов:
651 (44.96%)
Лучший трейд:
2 393.30 USD
Худший трейд:
-5 724.00 USD
Общая прибыль:
231 750.40 USD (164 266 pips)
Общий убыток:
-241 734.19 USD (163 554 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (4 318.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 318.00 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
3.73%
Макс. загрузка депозита:
23.86%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
777 (53.66%)
Коротких трейдов:
671 (46.34%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-6.89 USD
Средняя прибыль:
290.78 USD
Средний убыток:
-371.33 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 337.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 732.00 USD (2)
Прирост в месяц:
2.05%
Годовой прогноз:
24.90%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12 982.29 USD
Максимальная:
28 749.70 USD (161.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.05% (28 672.20 USD)
По эквити:
26.24% (18 932.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|1447
|UKOIL
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|-10K
|UKOIL
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|721
|UKOIL
|-9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 393.30 USD
Худший трейд: -5 724 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4 318.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 337.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IG-LIVE2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 2
Nasdaq indice CFD scalping only, as a risk you should use 1$ per point per 3000$ at most on your account. I use IG.com as a broker for this account, they don't have fake quotes that wick to trigger stop losses like some other brokers.
Нет отзывов
