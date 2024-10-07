- Crescita
Trade:
1 433
Profit Trade:
786 (54.84%)
Loss Trade:
647 (45.15%)
Best Trade:
2 393.30 USD
Worst Trade:
-5 724.00 USD
Profitto lordo:
227 444.40 USD (162 057 pips)
Perdita lorda:
-240 349.19 USD (162 672 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (4 318.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 318.00 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
4.73%
Massimo carico di deposito:
23.86%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
767 (53.52%)
Short Trade:
666 (46.48%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-9.01 USD
Profitto medio:
289.37 USD
Perdita media:
-371.48 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 337.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 732.00 USD (2)
Crescita mensile:
-25.15%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12 904.79 USD
Massimale:
28 672.20 USD (161.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.05% (28 672.20 USD)
Per equità:
26.24% (18 932.50 USD)
|NAS100
|1432
|UKOIL
|1
|NAS100
|-13K
|UKOIL
|0
|NAS100
|-606
|UKOIL
|-9
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nasdaq indice CFD scalping only, as a risk you should use 1$ per point per 3000$ at most on your account. I use IG.com as a broker for this account, they don't have fake quotes that wick to trigger stop losses like some other brokers.
