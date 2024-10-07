SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PriyaPropIG
Eric-charles Kocevar

PriyaPropIG

Eric-charles Kocevar
0 recensioni
Affidabilità
67 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 1%
IG-LIVE2
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 433
Profit Trade:
786 (54.84%)
Loss Trade:
647 (45.15%)
Best Trade:
2 393.30 USD
Worst Trade:
-5 724.00 USD
Profitto lordo:
227 444.40 USD (162 057 pips)
Perdita lorda:
-240 349.19 USD (162 672 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (4 318.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 318.00 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
4.73%
Massimo carico di deposito:
23.86%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
767 (53.52%)
Short Trade:
666 (46.48%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-9.01 USD
Profitto medio:
289.37 USD
Perdita media:
-371.48 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 337.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 732.00 USD (2)
Crescita mensile:
-25.15%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12 904.79 USD
Massimale:
28 672.20 USD (161.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.05% (28 672.20 USD)
Per equità:
26.24% (18 932.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 1432
UKOIL 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 -13K
UKOIL 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 -606
UKOIL -9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 393.30 USD
Worst Trade: -5 724 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4 318.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1 337.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooFintech-Live 5
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Nasdaq indice CFD scalping only, as a risk you should use 1$ per point per 3000$ at most on your account. I use IG.com as a broker for this account, they don't have fake quotes that wick to trigger stop losses like some other brokers.
Non ci sono recensioni
2025.08.28 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 09:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 15:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.21 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 13:50
No swaps are charged
2025.04.21 13:50
No swaps are charged
2025.04.21 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PriyaPropIG
1000USD al mese
1%
0
0
USD
56K
USD
67
97%
1 433
54%
5%
0.94
-9.01
USD
34%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.