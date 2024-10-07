- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 433
Kârla kapanan işlemler:
786 (54.84%)
Zararla kapanan işlemler:
647 (45.15%)
En iyi işlem:
2 393.30 USD
En kötü işlem:
-5 724.00 USD
Brüt kâr:
227 444.40 USD (162 057 pips)
Brüt zarar:
-240 349.19 USD (162 672 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (4 318.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 318.00 USD (20)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
4.73%
Maks. mevduat yükü:
23.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
767 (53.52%)
Satış işlemleri:
666 (46.48%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-9.01 USD
Ortalama kâr:
289.37 USD
Ortalama zarar:
-371.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 337.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 732.00 USD (2)
Aylık büyüme:
-26.25%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12 904.79 USD
Maksimum:
28 672.20 USD (161.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.05% (28 672.20 USD)
Varlığa göre:
26.24% (18 932.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|1432
|UKOIL
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|-13K
|UKOIL
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|-606
|UKOIL
|-9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 393.30 USD
En kötü işlem: -5 724 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4 318.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 337.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Nasdaq indice CFD scalping only, as a risk you should use 1$ per point per 3000$ at most on your account. I use IG.com as a broker for this account, they don't have fake quotes that wick to trigger stop losses like some other brokers.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
1%
0
0
USD
USD
56K
USD
USD
67
97%
1 433
54%
5%
0.94
-9.01
USD
USD
34%
1:200