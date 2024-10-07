SinyallerBölümler
Eric-charles Kocevar

PriyaPropIG

Eric-charles Kocevar
0 inceleme
Güvenilirlik
67 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 1%
IG-LIVE2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 433
Kârla kapanan işlemler:
786 (54.84%)
Zararla kapanan işlemler:
647 (45.15%)
En iyi işlem:
2 393.30 USD
En kötü işlem:
-5 724.00 USD
Brüt kâr:
227 444.40 USD (162 057 pips)
Brüt zarar:
-240 349.19 USD (162 672 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (4 318.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 318.00 USD (20)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
4.73%
Maks. mevduat yükü:
23.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
767 (53.52%)
Satış işlemleri:
666 (46.48%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-9.01 USD
Ortalama kâr:
289.37 USD
Ortalama zarar:
-371.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 337.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 732.00 USD (2)
Aylık büyüme:
-26.25%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12 904.79 USD
Maksimum:
28 672.20 USD (161.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.05% (28 672.20 USD)
Varlığa göre:
26.24% (18 932.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 1432
UKOIL 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 -13K
UKOIL 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 -606
UKOIL -9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 393.30 USD
En kötü işlem: -5 724 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4 318.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 337.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooFintech-Live 5
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 2
Nasdaq indice CFD scalping only, as a risk you should use 1$ per point per 3000$ at most on your account. I use IG.com as a broker for this account, they don't have fake quotes that wick to trigger stop losses like some other brokers.
İnceleme yok
2025.08.28 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 09:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 15:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.21 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 13:50
No swaps are charged
2025.04.21 13:50
No swaps are charged
2025.04.21 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PriyaPropIG
Ayda 1000 USD
1%
0
0
USD
56K
USD
67
97%
1 433
54%
5%
0.94
-9.01
USD
34%
1:200
