Eric-charles Kocevar

PriyaPropIG

Eric-charles Kocevar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
83 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 6%
IG-LIVE2
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 448
Gewinntrades:
797 (55.04%)
Verlusttrades:
651 (44.96%)
Bester Trade:
2 393.30 USD
Schlechtester Trade:
-5 724.00 USD
Bruttoprofit:
231 750.40 USD (164 266 pips)
Bruttoverlust:
-241 734.19 USD (163 554 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (4 318.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 318.00 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
3.73%
Max deposit load:
23.86%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
27 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.39
Long-Positionen:
777 (53.66%)
Short-Positionen:
671 (46.34%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-6.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
290.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-371.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-1 337.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 732.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.05%
Jahresprognose:
24.90%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12 982.29 USD
Maximaler:
28 749.70 USD (161.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.05% (28 672.20 USD)
Kapital:
26.24% (18 932.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 1447
UKOIL 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 -10K
UKOIL 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 721
UKOIL -9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 393.30 USD
Schlechtester Trade: -5 724 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 318.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 337.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "IG-LIVE2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

DooFintech-Live 5
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 2
Nasdaq indice CFD scalping only, as a risk you should use 1$ per point per 3000$ at most on your account. I use IG.com as a broker for this account, they don't have fake quotes that wick to trigger stop losses like some other brokers.
Keine Bewertungen
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.