Trades insgesamt:
1 448
Gewinntrades:
797 (55.04%)
Verlusttrades:
651 (44.96%)
Bester Trade:
2 393.30 USD
Schlechtester Trade:
-5 724.00 USD
Bruttoprofit:
231 750.40 USD (164 266 pips)
Bruttoverlust:
-241 734.19 USD (163 554 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (4 318.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 318.00 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
3.73%
Max deposit load:
23.86%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
27 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.39
Long-Positionen:
777 (53.66%)
Short-Positionen:
671 (46.34%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-6.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
290.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-371.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-1 337.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 732.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.05%
Jahresprognose:
24.90%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12 982.29 USD
Maximaler:
28 749.70 USD (161.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.05% (28 672.20 USD)
Kapital:
26.24% (18 932.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NAS100
|1447
|UKOIL
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|-10K
|UKOIL
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|721
|UKOIL
|-9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 393.30 USD
Schlechtester Trade: -5 724 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 318.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 337.50 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "IG-LIVE2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 2
Nasdaq indice CFD scalping only, as a risk you should use 1$ per point per 3000$ at most on your account. I use IG.com as a broker for this account, they don't have fake quotes that wick to trigger stop losses like some other brokers.
Keine Bewertungen
