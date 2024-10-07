- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 448
盈利交易:
797 (55.04%)
亏损交易:
651 (44.96%)
最好交易:
2 393.30 USD
最差交易:
-5 724.00 USD
毛利:
231 750.40 USD (164 266 pips)
毛利亏损:
-241 734.19 USD (163 554 pips)
最大连续赢利:
20 (4 318.00 USD)
最大连续盈利:
4 318.00 USD (20)
夏普比率:
0.03
交易活动:
3.73%
最大入金加载:
23.86%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
-0.39
长期交易:
777 (53.66%)
短期交易:
671 (46.34%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-6.89 USD
平均利润:
290.78 USD
平均损失:
-371.33 USD
最大连续失误:
15 (-1 337.50 USD)
最大连续亏损:
-7 732.00 USD (2)
每月增长:
2.05%
年度预测:
24.90%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
12 982.29 USD
最大值:
28 749.70 USD (161.81%)
相对跌幅:
结余:
34.05% (28 672.20 USD)
净值:
26.24% (18 932.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|1447
|UKOIL
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|-10K
|UKOIL
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|721
|UKOIL
|-9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 393.30 USD
最差交易: -5 724 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4 318.00 USD
最大连续亏损: -1 337.50 USD
Nasdaq indice CFD scalping only, as a risk you should use 1$ per point per 3000$ at most on your account. I use IG.com as a broker for this account, they don't have fake quotes that wick to trigger stop losses like some other brokers.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
6%
0
0
USD
USD
60K
USD
USD
83
97%
1 448
55%
4%
0.95
-6.89
USD
USD
34%
1:200