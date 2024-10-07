- Croissance
Trades:
1 430
Bénéfice trades:
784 (54.82%)
Perte trades:
646 (45.17%)
Meilleure transaction:
2 393.30 USD
Pire transaction:
-5 724.00 USD
Bénéfice brut:
225 774.40 USD (161 389 pips)
Perte brute:
-235 581.69 USD (160 765 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (4 318.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 318.00 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
4.73%
Charge de dépôt maximale:
23.86%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
767 (53.64%)
Courts trades:
663 (46.36%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-6.86 USD
Bénéfice moyen:
287.98 USD
Perte moyenne:
-364.68 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-1 337.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 732.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
-21.02%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10 182.29 USD
Maximal:
25 949.70 USD (146.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.85% (25 949.70 USD)
Par fonds propres:
26.24% (18 932.50 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NAS100
|1429
|UKOIL
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|NAS100
|-9.8K
|UKOIL
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|NAS100
|633
|UKOIL
|-9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IG-LIVE2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 2
Nasdaq indice CFD scalping only, as a risk you should use 1$ per point per 3000$ at most on your account. I use IG.com as a broker for this account, they don't have fake quotes that wick to trigger stop losses like some other brokers.
