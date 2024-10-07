SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PriyaPropIG
Eric-charles Kocevar

PriyaPropIG

Eric-charles Kocevar
0 avis
Fiabilité
67 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2024 6%
IG-LIVE2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 430
Bénéfice trades:
784 (54.82%)
Perte trades:
646 (45.17%)
Meilleure transaction:
2 393.30 USD
Pire transaction:
-5 724.00 USD
Bénéfice brut:
225 774.40 USD (161 389 pips)
Perte brute:
-235 581.69 USD (160 765 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (4 318.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 318.00 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
4.73%
Charge de dépôt maximale:
23.86%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
767 (53.64%)
Courts trades:
663 (46.36%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-6.86 USD
Bénéfice moyen:
287.98 USD
Perte moyenne:
-364.68 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-1 337.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 732.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
-21.02%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10 182.29 USD
Maximal:
25 949.70 USD (146.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.85% (25 949.70 USD)
Par fonds propres:
26.24% (18 932.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 1429
UKOIL 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 -9.8K
UKOIL 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 633
UKOIL -9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 393.30 USD
Pire transaction: -5 724 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +4 318.00 USD
Perte consécutive maximale: -1 337.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IG-LIVE2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooFintech-Live 5
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 2
Nasdaq indice CFD scalping only, as a risk you should use 1$ per point per 3000$ at most on your account. I use IG.com as a broker for this account, they don't have fake quotes that wick to trigger stop losses like some other brokers.
Aucun avis
2025.08.28 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 09:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 15:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.21 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 13:50
No swaps are charged
2025.04.21 13:50
No swaps are charged
2025.04.21 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
