Nikolay Borisov

Almus

Nikolay Borisov
レビュー0件
64週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -68%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 368
利益トレード:
556 (40.64%)
損失トレード:
812 (59.36%)
ベストトレード:
1 096.46 EUR
最悪のトレード:
-291.16 EUR
総利益:
31 252.92 EUR (179 472 pips)
総損失:
-35 635.10 EUR (177 024 pips)
最大連続の勝ち:
12 (471.17 EUR)
最大連続利益:
2 105.22 EUR (3)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
22.81%
最大入金額:
14.76%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.52
長いトレード:
712 (52.05%)
短いトレード:
656 (47.95%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-3.20 EUR
平均利益:
56.21 EUR
平均損失:
-43.89 EUR
最大連続の負け:
30 (-3 692.49 EUR)
最大連続損失:
-3 692.49 EUR (30)
月間成長:
-8.66%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 564.94 EUR
最大の:
8 397.11 EUR (84.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
86.18% (8 316.74 EUR)
エクイティによる:
6.61% (8.88 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 1368
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 2.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 096.46 EUR
最悪のトレード: -291 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 30
最大連続利益: +471.17 EUR
最大連続損失: -3 692.49 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live22"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
0.11 × 27
ICMarkets-Live03
0.25 × 4
ICMarkets-Live20
0.33 × 3
ICMarkets-Live12
0.36 × 95
ICMarketsSC-Live06
0.40 × 5
Exness-Real9
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.93 × 770
ICMarketsSC-Live12
0.95 × 256
ICMarkets-Live14
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
3.67 × 3
Ava-Real 3
3.78 × 148
FBS-Real-2
5.00 × 1
Alpari-ECN1
5.00 × 1
ICMarkets-Live22
5.00 × 4
Pepperstone-Edge07
6.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
12.00 × 1
レビューなし
2025.12.25 21:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 01:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 09:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 04:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 19:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 01:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 01:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.10 09:45
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください