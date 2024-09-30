- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 368
利益トレード:
556 (40.64%)
損失トレード:
812 (59.36%)
ベストトレード:
1 096.46 EUR
最悪のトレード:
-291.16 EUR
総利益:
31 252.92 EUR (179 472 pips)
総損失:
-35 635.10 EUR (177 024 pips)
最大連続の勝ち:
12 (471.17 EUR)
最大連続利益:
2 105.22 EUR (3)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
22.81%
最大入金額:
14.76%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.52
長いトレード:
712 (52.05%)
短いトレード:
656 (47.95%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-3.20 EUR
平均利益:
56.21 EUR
平均損失:
-43.89 EUR
最大連続の負け:
30 (-3 692.49 EUR)
最大連続損失:
-3 692.49 EUR (30)
月間成長:
-8.66%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 564.94 EUR
最大の:
8 397.11 EUR (84.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
86.18% (8 316.74 EUR)
エクイティによる:
6.61% (8.88 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1368
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|2.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 096.46 EUR
最悪のトレード: -291 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 30
最大連続利益: +471.17 EUR
最大連続損失: -3 692.49 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live22"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|0.11 × 27
|
ICMarkets-Live03
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.36 × 95
|
ICMarketsSC-Live06
|0.40 × 5
|
Exness-Real9
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.93 × 770
|
ICMarketsSC-Live12
|0.95 × 256
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|3.67 × 3
|
Ava-Real 3
|3.78 × 148
|
FBS-Real-2
|5.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|5.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|5.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|6.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|12.00 × 1
