Всего трейдов:
1 368
Прибыльных трейдов:
556 (40.64%)
Убыточных трейдов:
812 (59.36%)
Лучший трейд:
1 096.46 EUR
Худший трейд:
-291.16 EUR
Общая прибыль:
31 252.92 EUR (179 472 pips)
Общий убыток:
-35 635.10 EUR (177 024 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (471.17 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 105.22 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
22.81%
Макс. загрузка депозита:
14.76%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
712 (52.05%)
Коротких трейдов:
656 (47.95%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-3.20 EUR
Средняя прибыль:
56.21 EUR
Средний убыток:
-43.89 EUR
Макс. серия проигрышей:
30 (-3 692.49 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3 692.49 EUR (30)
Прирост в месяц:
-22.69%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 564.94 EUR
Максимальная:
8 397.11 EUR (84.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.18% (8 316.74 EUR)
По эквити:
6.61% (8.88 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1368
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|2.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 096.46 EUR
Худший трейд: -291 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 30
Макс. прибыль в серии: +471.17 EUR
Макс. убыток в серии: -3 692.49 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|0.11 × 27
|
ICMarkets-Live03
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.36 × 95
|
ICMarketsSC-Live06
|0.40 × 5
|
Exness-Real9
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.93 × 770
|
ICMarketsSC-Live12
|0.95 × 256
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|3.67 × 3
|
Ava-Real 3
|3.78 × 148
|
FBS-Real-2
|5.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|5.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|5.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|6.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|12.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-68%
0
0
USD
USD
80
EUR
EUR
64
100%
1 368
40%
23%
0.87
-3.20
EUR
EUR
86%
1:500