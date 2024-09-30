СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Almus
Nikolay Borisov

Almus

Nikolay Borisov
0 отзывов
64 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -68%
ICMarketsSC-Live22
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 368
Прибыльных трейдов:
556 (40.64%)
Убыточных трейдов:
812 (59.36%)
Лучший трейд:
1 096.46 EUR
Худший трейд:
-291.16 EUR
Общая прибыль:
31 252.92 EUR (179 472 pips)
Общий убыток:
-35 635.10 EUR (177 024 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (471.17 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 105.22 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
22.81%
Макс. загрузка депозита:
14.76%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
712 (52.05%)
Коротких трейдов:
656 (47.95%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-3.20 EUR
Средняя прибыль:
56.21 EUR
Средний убыток:
-43.89 EUR
Макс. серия проигрышей:
30 (-3 692.49 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3 692.49 EUR (30)
Прирост в месяц:
-22.69%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 564.94 EUR
Максимальная:
8 397.11 EUR (84.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.18% (8 316.74 EUR)
По эквити:
6.61% (8.88 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 1368
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 2.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 096.46 EUR
Худший трейд: -291 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 30
Макс. прибыль в серии: +471.17 EUR
Макс. убыток в серии: -3 692.49 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
0.11 × 27
ICMarkets-Live03
0.25 × 4
ICMarkets-Live20
0.33 × 3
ICMarkets-Live12
0.36 × 95
ICMarketsSC-Live06
0.40 × 5
Exness-Real9
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.93 × 770
ICMarketsSC-Live12
0.95 × 256
ICMarkets-Live14
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
3.67 × 3
Ava-Real 3
3.78 × 148
FBS-Real-2
5.00 × 1
Alpari-ECN1
5.00 × 1
ICMarkets-Live22
5.00 × 4
Pepperstone-Edge07
6.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
12.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.10.29 01:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 09:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 04:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 19:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 01:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 01:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.10 09:45
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Almus
30 USD в месяц
-68%
0
0
USD
80
EUR
64
100%
1 368
40%
23%
0.87
-3.20
EUR
86%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.