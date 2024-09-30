- 자본
- 축소
트레이드:
1 427
이익 거래:
576 (40.36%)
손실 거래:
851 (59.64%)
최고의 거래:
1 096.46 EUR
최악의 거래:
-291.16 EUR
총 수익:
31 282.05 EUR (185 090 pips)
총 손실:
-35 668.10 EUR (182 566 pips)
연속 최대 이익:
12 (471.17 EUR)
연속 최대 이익:
2 105.22 EUR (3)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
22.81%
최대 입금량:
14.76%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.52
롱(주식매수):
755 (52.91%)
숏(주식차입매도):
672 (47.09%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-3.07 EUR
평균 이익:
54.31 EUR
평균 손실:
-41.91 EUR
연속 최대 손실:
30 (-3 692.49 EUR)
연속 최대 손실:
-3 692.49 EUR (30)
월별 성장률:
-11.27%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 564.94 EUR
최대한의:
8 397.11 EUR (84.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
86.18% (8 316.74 EUR)
자본금별:
6.61% (8.88 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1427
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|2.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 096.46 EUR
최악의 거래: -291 EUR
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 30
연속 최대 이익: +471.17 EUR
연속 최대 손실: -3 692.49 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live22"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|0.11 × 27
|
ICMarkets-Live03
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.36 × 95
|
ICMarketsSC-Live06
|0.40 × 5
|
Exness-Real9
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.93 × 770
|
ICMarketsSC-Live12
|0.95 × 256
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|3.67 × 3
|
Ava-Real 3
|3.78 × 148
|
FBS-Real-2
|5.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|5.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|5.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|6.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|12.00 × 1
