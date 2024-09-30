SinaisSeções
Nikolay Borisov

Almus

Nikolay Borisov
0 comentários
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -68%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 368
Negociações com lucro:
556 (40.64%)
Negociações com perda:
812 (59.36%)
Melhor negociação:
1 096.46 EUR
Pior negociação:
-291.16 EUR
Lucro bruto:
31 252.92 EUR (179 472 pips)
Perda bruta:
-35 635.10 EUR (177 024 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (471.17 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
2 105.22 EUR (3)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
22.81%
Depósito máximo carregado:
14.76%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.52
Negociações longas:
712 (52.05%)
Negociações curtas:
656 (47.95%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-3.20 EUR
Lucro médio:
56.21 EUR
Perda média:
-43.89 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
30 (-3 692.49 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3 692.49 EUR (30)
Crescimento mensal:
-14.76%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 564.94 EUR
Máximo:
8 397.11 EUR (84.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
86.18% (8 316.74 EUR)
Pelo Capital Líquido:
6.61% (8.88 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 1368
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 2.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 096.46 EUR
Pior negociação: -291 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 30
Máximo lucro consecutivo: +471.17 EUR
Máxima perda consecutiva: -3 692.49 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live22" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
0.11 × 27
ICMarkets-Live03
0.25 × 4
ICMarkets-Live20
0.33 × 3
ICMarkets-Live12
0.36 × 95
ICMarketsSC-Live06
0.40 × 5
Exness-Real9
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.93 × 770
ICMarketsSC-Live12
0.95 × 256
ICMarkets-Live14
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
3.67 × 3
Ava-Real 3
3.78 × 148
FBS-Real-2
5.00 × 1
Alpari-ECN1
5.00 × 1
ICMarkets-Live22
5.00 × 4
Pepperstone-Edge07
6.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
12.00 × 1
Sem comentários
2025.12.25 21:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 01:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 09:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 04:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 19:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 01:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 01:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.10 09:45
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
