Negociações:
1 368
Negociações com lucro:
556 (40.64%)
Negociações com perda:
812 (59.36%)
Melhor negociação:
1 096.46 EUR
Pior negociação:
-291.16 EUR
Lucro bruto:
31 252.92 EUR (179 472 pips)
Perda bruta:
-35 635.10 EUR (177 024 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (471.17 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
2 105.22 EUR (3)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
22.81%
Depósito máximo carregado:
14.76%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.52
Negociações longas:
712 (52.05%)
Negociações curtas:
656 (47.95%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-3.20 EUR
Lucro médio:
56.21 EUR
Perda média:
-43.89 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
30 (-3 692.49 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3 692.49 EUR (30)
Crescimento mensal:
-14.76%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 564.94 EUR
Máximo:
8 397.11 EUR (84.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
86.18% (8 316.74 EUR)
Pelo Capital Líquido:
6.61% (8.88 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1368
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|2.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 096.46 EUR
Pior negociação: -291 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 30
Máximo lucro consecutivo: +471.17 EUR
Máxima perda consecutiva: -3 692.49 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live22" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|0.11 × 27
|
ICMarkets-Live03
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.36 × 95
|
ICMarketsSC-Live06
|0.40 × 5
|
Exness-Real9
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.93 × 770
|
ICMarketsSC-Live12
|0.95 × 256
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|3.67 × 3
|
Ava-Real 3
|3.78 × 148
|
FBS-Real-2
|5.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|5.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|5.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|6.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|12.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-68%
0
0
USD
USD
80
EUR
EUR
64
100%
1 368
40%
23%
0.87
-3.20
EUR
EUR
86%
1:500