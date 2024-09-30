SeñalesSecciones
Nikolay Borisov

Almus

Nikolay Borisov
0 comentarios
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -68%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 368
Transacciones Rentables:
556 (40.64%)
Transacciones Irrentables:
812 (59.36%)
Mejor transacción:
1 096.46 EUR
Peor transacción:
-291.16 EUR
Beneficio Bruto:
31 252.92 EUR (179 472 pips)
Pérdidas Brutas:
-35 635.10 EUR (177 024 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (471.17 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
2 105.22 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
22.81%
Carga máxima del depósito:
14.76%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.52
Transacciones Largas:
712 (52.05%)
Transacciones Cortas:
656 (47.95%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-3.20 EUR
Beneficio medio:
56.21 EUR
Pérdidas medias:
-43.89 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
30 (-3 692.49 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 692.49 EUR (30)
Crecimiento al mes:
-14.76%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 564.94 EUR
Máxima:
8 397.11 EUR (84.54%)
Reducción relativa:
De balance:
86.18% (8 316.74 EUR)
De fondos:
6.61% (8.88 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 1368
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 2.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 096.46 EUR
Peor transacción: -291 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 30
Beneficio máximo consecutivo: +471.17 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -3 692.49 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live22" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
0.11 × 27
ICMarkets-Live03
0.25 × 4
ICMarkets-Live20
0.33 × 3
ICMarkets-Live12
0.36 × 95
ICMarketsSC-Live06
0.40 × 5
Exness-Real9
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.93 × 770
ICMarketsSC-Live12
0.95 × 256
ICMarkets-Live14
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
3.67 × 3
Ava-Real 3
3.78 × 148
FBS-Real-2
5.00 × 1
Alpari-ECN1
5.00 × 1
ICMarkets-Live22
5.00 × 4
Pepperstone-Edge07
6.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
12.00 × 1
No hay comentarios
2025.12.25 21:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 01:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 09:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 04:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 19:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 01:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 01:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.10 09:45
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.