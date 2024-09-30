- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 368
Transacciones Rentables:
556 (40.64%)
Transacciones Irrentables:
812 (59.36%)
Mejor transacción:
1 096.46 EUR
Peor transacción:
-291.16 EUR
Beneficio Bruto:
31 252.92 EUR (179 472 pips)
Pérdidas Brutas:
-35 635.10 EUR (177 024 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (471.17 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
2 105.22 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
22.81%
Carga máxima del depósito:
14.76%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.52
Transacciones Largas:
712 (52.05%)
Transacciones Cortas:
656 (47.95%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-3.20 EUR
Beneficio medio:
56.21 EUR
Pérdidas medias:
-43.89 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
30 (-3 692.49 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 692.49 EUR (30)
Crecimiento al mes:
-14.76%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 564.94 EUR
Máxima:
8 397.11 EUR (84.54%)
Reducción relativa:
De balance:
86.18% (8 316.74 EUR)
De fondos:
6.61% (8.88 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1368
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|-5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|2.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 096.46 EUR
Peor transacción: -291 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 30
Beneficio máximo consecutivo: +471.17 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -3 692.49 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live22" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|0.11 × 27
|
ICMarkets-Live03
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.36 × 95
|
ICMarketsSC-Live06
|0.40 × 5
|
Exness-Real9
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.93 × 770
|
ICMarketsSC-Live12
|0.95 × 256
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|3.67 × 3
|
Ava-Real 3
|3.78 × 148
|
FBS-Real-2
|5.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|5.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|5.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|6.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|12.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-68%
0
0
USD
USD
80
EUR
EUR
64
100%
1 368
40%
23%
0.87
-3.20
EUR
EUR
86%
1:500