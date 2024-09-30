SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Almus
Nikolay Borisov

Almus

Nikolay Borisov
0 recensioni
53 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -68%
ICMarketsSC-Live22
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 086
Profit Trade:
433 (39.87%)
Loss Trade:
653 (60.13%)
Best Trade:
1 096.46 EUR
Worst Trade:
-291.16 EUR
Profitto lordo:
30 844.64 EUR (147 917 pips)
Perdita lorda:
-35 292.37 EUR (149 736 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (471.17 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 105.22 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
22.81%
Massimo carico di deposito:
14.46%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
558 (51.38%)
Short Trade:
528 (48.62%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-4.10 EUR
Profitto medio:
71.23 EUR
Perdita media:
-54.05 EUR
Massime perdite consecutive:
30 (-3 692.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 692.49 EUR (30)
Crescita mensile:
14.30%
Previsione annuale:
173.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 564.94 EUR
Massimale:
8 397.11 EUR (84.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.18% (8 316.74 EUR)
Per equità:
6.61% (8.88 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1086
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -5.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 096.46 EUR
Worst Trade: -291 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +471.17 EUR
Massima perdita consecutiva: -3 692.49 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
0.11 × 27
ICMarkets-Live03
0.25 × 4
ICMarkets-Live20
0.33 × 3
ICMarkets-Live12
0.36 × 95
ICMarketsSC-Live06
0.40 × 5
Exness-Real9
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.93 × 770
ICMarketsSC-Live12
0.95 × 256
ICMarkets-Live14
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
3.67 × 3
Ava-Real 3
3.78 × 148
FBS-Real-2
5.00 × 1
Alpari-ECN1
5.00 × 1
ICMarkets-Live22
5.00 × 4
Pepperstone-Edge07
6.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
12.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 01:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 01:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.10 09:45
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 07:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.10 03:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.27 13:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.25 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.20 14:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Almus
30USD al mese
-68%
0
0
USD
128
EUR
53
100%
1 086
39%
23%
0.87
-4.10
EUR
86%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.