Trade:
1 086
Profit Trade:
433 (39.87%)
Loss Trade:
653 (60.13%)
Best Trade:
1 096.46 EUR
Worst Trade:
-291.16 EUR
Profitto lordo:
30 844.64 EUR (147 917 pips)
Perdita lorda:
-35 292.37 EUR (149 736 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (471.17 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 105.22 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
22.81%
Massimo carico di deposito:
14.46%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
558 (51.38%)
Short Trade:
528 (48.62%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-4.10 EUR
Profitto medio:
71.23 EUR
Perdita media:
-54.05 EUR
Massime perdite consecutive:
30 (-3 692.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 692.49 EUR (30)
Crescita mensile:
14.30%
Previsione annuale:
173.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 564.94 EUR
Massimale:
8 397.11 EUR (84.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.18% (8 316.74 EUR)
Per equità:
6.61% (8.88 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1086
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-5.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 096.46 EUR
Worst Trade: -291 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +471.17 EUR
Massima perdita consecutiva: -3 692.49 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|0.11 × 27
|
ICMarkets-Live03
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.36 × 95
|
ICMarketsSC-Live06
|0.40 × 5
|
Exness-Real9
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.93 × 770
|
ICMarketsSC-Live12
|0.95 × 256
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|3.67 × 3
|
Ava-Real 3
|3.78 × 148
|
FBS-Real-2
|5.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|5.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|5.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|6.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|12.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-68%
0
0
USD
USD
128
EUR
EUR
53
100%
1 086
39%
23%
0.87
-4.10
EUR
EUR
86%
1:500