- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 368
盈利交易:
556 (40.64%)
亏损交易:
812 (59.36%)
最好交易:
1 096.46 EUR
最差交易:
-291.16 EUR
毛利:
31 252.92 EUR (179 472 pips)
毛利亏损:
-35 635.10 EUR (177 024 pips)
最大连续赢利:
12 (471.17 EUR)
最大连续盈利:
2 105.22 EUR (3)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
22.81%
最大入金加载:
14.76%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.52
长期交易:
712 (52.05%)
短期交易:
656 (47.95%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-3.20 EUR
平均利润:
56.21 EUR
平均损失:
-43.89 EUR
最大连续失误:
30 (-3 692.49 EUR)
最大连续亏损:
-3 692.49 EUR (30)
每月增长:
-21.08%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4 564.94 EUR
最大值:
8 397.11 EUR (84.54%)
相对跌幅:
结余:
86.18% (8 316.74 EUR)
净值:
6.61% (8.88 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1368
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|2.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 096.46 EUR
最差交易: -291 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 30
最大连续盈利: +471.17 EUR
最大连续亏损: -3 692.49 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live22 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|0.11 × 27
|
ICMarkets-Live03
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.36 × 95
|
ICMarketsSC-Live06
|0.40 × 5
|
Exness-Real9
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.93 × 770
|
ICMarketsSC-Live12
|0.95 × 256
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|3.67 × 3
|
Ava-Real 3
|3.78 × 148
|
FBS-Real-2
|5.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|5.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|5.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|6.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|12.00 × 1
