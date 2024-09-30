- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 086
Kârla kapanan işlemler:
433 (39.87%)
Zararla kapanan işlemler:
653 (60.13%)
En iyi işlem:
1 096.46 EUR
En kötü işlem:
-291.16 EUR
Brüt kâr:
30 844.64 EUR (147 917 pips)
Brüt zarar:
-35 292.37 EUR (149 736 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (471.17 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 105.22 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
22.81%
Maks. mevduat yükü:
14.46%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
558 (51.38%)
Satış işlemleri:
528 (48.62%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-4.10 EUR
Ortalama kâr:
71.23 EUR
Ortalama zarar:
-54.05 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-3 692.49 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 692.49 EUR (30)
Aylık büyüme:
14.30%
Yıllık tahmin:
173.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 564.94 EUR
Maksimum:
8 397.11 EUR (84.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.18% (8 316.74 EUR)
Varlığa göre:
6.61% (8.88 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1086
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-5.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 096.46 EUR
En kötü işlem: -291 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +471.17 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3 692.49 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|0.11 × 27
|
ICMarkets-Live03
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.36 × 95
|
ICMarketsSC-Live06
|0.40 × 5
|
Exness-Real9
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.93 × 770
|
ICMarketsSC-Live12
|0.95 × 256
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|3.67 × 3
|
Ava-Real 3
|3.78 × 148
|
FBS-Real-2
|5.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|5.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|5.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|6.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|12.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-68%
0
0
USD
USD
128
EUR
EUR
53
100%
1 086
39%
23%
0.87
-4.10
EUR
EUR
86%
1:500