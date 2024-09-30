SinyallerBölümler
Nikolay Borisov

Almus

Nikolay Borisov
0 inceleme
53 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -68%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 086
Kârla kapanan işlemler:
433 (39.87%)
Zararla kapanan işlemler:
653 (60.13%)
En iyi işlem:
1 096.46 EUR
En kötü işlem:
-291.16 EUR
Brüt kâr:
30 844.64 EUR (147 917 pips)
Brüt zarar:
-35 292.37 EUR (149 736 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (471.17 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 105.22 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
22.81%
Maks. mevduat yükü:
14.46%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
558 (51.38%)
Satış işlemleri:
528 (48.62%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-4.10 EUR
Ortalama kâr:
71.23 EUR
Ortalama zarar:
-54.05 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-3 692.49 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 692.49 EUR (30)
Aylık büyüme:
14.30%
Yıllık tahmin:
173.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 564.94 EUR
Maksimum:
8 397.11 EUR (84.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.18% (8 316.74 EUR)
Varlığa göre:
6.61% (8.88 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1086
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -5.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 096.46 EUR
En kötü işlem: -291 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +471.17 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3 692.49 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
0.11 × 27
ICMarkets-Live03
0.25 × 4
ICMarkets-Live20
0.33 × 3
ICMarkets-Live12
0.36 × 95
ICMarketsSC-Live06
0.40 × 5
Exness-Real9
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.93 × 770
ICMarketsSC-Live12
0.95 × 256
ICMarkets-Live14
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
3.67 × 3
Ava-Real 3
3.78 × 148
FBS-Real-2
5.00 × 1
Alpari-ECN1
5.00 × 1
ICMarkets-Live22
5.00 × 4
Pepperstone-Edge07
6.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
12.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 01:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 01:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.10 09:45
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 07:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.10 03:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.27 13:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.25 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.20 14:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
