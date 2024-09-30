SignaleKategorien
Nikolay Borisov

Almus

Nikolay Borisov
0 Bewertungen
64 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -68%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 368
Gewinntrades:
556 (40.64%)
Verlusttrades:
812 (59.36%)
Bester Trade:
1 096.46 EUR
Schlechtester Trade:
-291.16 EUR
Bruttoprofit:
31 252.92 EUR (179 472 pips)
Bruttoverlust:
-35 635.10 EUR (177 024 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (471.17 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 105.22 EUR (3)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
22.81%
Max deposit load:
14.76%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.52
Long-Positionen:
712 (52.05%)
Short-Positionen:
656 (47.95%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.20 EUR
Durchschnittlicher Profit:
56.21 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-43.89 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
30 (-3 692.49 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 692.49 EUR (30)
Wachstum pro Monat :
-8.66%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 564.94 EUR
Maximaler:
8 397.11 EUR (84.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
86.18% (8 316.74 EUR)
Kapital:
6.61% (8.88 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 1368
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 2.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 096.46 EUR
Schlechtester Trade: -291 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 30
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +471.17 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 692.49 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live22" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
0.11 × 27
ICMarkets-Live03
0.25 × 4
ICMarkets-Live20
0.33 × 3
ICMarkets-Live12
0.36 × 95
ICMarketsSC-Live06
0.40 × 5
Exness-Real9
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.93 × 770
ICMarketsSC-Live12
0.95 × 256
ICMarkets-Live14
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
3.67 × 3
Ava-Real 3
3.78 × 148
FBS-Real-2
5.00 × 1
Alpari-ECN1
5.00 × 1
ICMarkets-Live22
5.00 × 4
Pepperstone-Edge07
6.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
12.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.25 21:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 01:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 09:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 04:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 19:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 01:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 01:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.10 09:45
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
