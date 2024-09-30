- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 368
Gewinntrades:
556 (40.64%)
Verlusttrades:
812 (59.36%)
Bester Trade:
1 096.46 EUR
Schlechtester Trade:
-291.16 EUR
Bruttoprofit:
31 252.92 EUR (179 472 pips)
Bruttoverlust:
-35 635.10 EUR (177 024 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (471.17 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 105.22 EUR (3)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
22.81%
Max deposit load:
14.76%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.52
Long-Positionen:
712 (52.05%)
Short-Positionen:
656 (47.95%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.20 EUR
Durchschnittlicher Profit:
56.21 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-43.89 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
30 (-3 692.49 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 692.49 EUR (30)
Wachstum pro Monat :
-8.66%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 564.94 EUR
Maximaler:
8 397.11 EUR (84.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
86.18% (8 316.74 EUR)
Kapital:
6.61% (8.88 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1368
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|2.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 096.46 EUR
Schlechtester Trade: -291 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 30
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +471.17 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 692.49 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live22" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|0.11 × 27
|
ICMarkets-Live03
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.36 × 95
|
ICMarketsSC-Live06
|0.40 × 5
|
Exness-Real9
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.93 × 770
|
ICMarketsSC-Live12
|0.95 × 256
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|3.67 × 3
|
Ava-Real 3
|3.78 × 148
|
FBS-Real-2
|5.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|5.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|5.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|6.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|12.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-68%
0
0
USD
USD
80
EUR
EUR
64
100%
1 368
40%
23%
0.87
-3.20
EUR
EUR
86%
1:500