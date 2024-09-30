SignauxSections
Almus
Nikolay Borisov

Almus

Nikolay Borisov
0 avis
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -68%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 086
Bénéfice trades:
433 (39.87%)
Perte trades:
653 (60.13%)
Meilleure transaction:
1 096.46 EUR
Pire transaction:
-291.16 EUR
Bénéfice brut:
30 844.64 EUR (147 917 pips)
Perte brute:
-35 292.37 EUR (149 736 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (471.17 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 105.22 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
22.81%
Charge de dépôt maximale:
14.46%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.53
Longs trades:
558 (51.38%)
Courts trades:
528 (48.62%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-4.10 EUR
Bénéfice moyen:
71.23 EUR
Perte moyenne:
-54.05 EUR
Pertes consécutives maximales:
30 (-3 692.49 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 692.49 EUR (30)
Croissance mensuelle:
14.30%
Prévision annuelle:
173.55%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 564.94 EUR
Maximal:
8 397.11 EUR (84.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.18% (8 316.74 EUR)
Par fonds propres:
6.61% (8.88 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 1086
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -5.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 096.46 EUR
Pire transaction: -291 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +471.17 EUR
Perte consécutive maximale: -3 692.49 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
0.11 × 27
ICMarkets-Live03
0.25 × 4
ICMarkets-Live20
0.33 × 3
ICMarkets-Live12
0.36 × 95
ICMarketsSC-Live06
0.40 × 5
Exness-Real9
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.93 × 770
ICMarketsSC-Live12
0.95 × 256
ICMarkets-Live14
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
3.67 × 3
Ava-Real 3
3.78 × 148
FBS-Real-2
5.00 × 1
Alpari-ECN1
5.00 × 1
ICMarkets-Live22
5.00 × 4
Pepperstone-Edge07
6.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
12.00 × 1
Aucun avis
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 01:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 01:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.10 09:45
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 07:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.10 03:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.27 13:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.25 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.20 14:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.