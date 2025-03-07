- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 918
利益トレード:
2 213 (56.48%)
損失トレード:
1 705 (43.52%)
ベストトレード:
518.91 USD
最悪のトレード:
-1 602.21 USD
総利益:
41 158.34 USD (18 712 153 pips)
総損失:
-29 653.71 USD (15 988 669 pips)
最大連続の勝ち:
20 (392.01 USD)
最大連続利益:
1 230.31 USD (8)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
75.68%
最大入金額:
485.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
66
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
3.58
長いトレード:
1 628 (41.55%)
短いトレード:
2 290 (58.45%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
2.94 USD
平均利益:
18.60 USD
平均損失:
-17.39 USD
最大連続の負け:
25 (-1 656.30 USD)
最大連続損失:
-1 787.14 USD (5)
月間成長:
9.28%
年間予想:
112.62%
アルゴリズム取引:
7%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3 217.06 USD (21.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
73.06% (2 340.30 USD)
エクイティによる:
91.44% (3 908.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|747
|BTCUSD
|660
|XAUUSD
|502
|DOGEUSD
|374
|EURJPY
|228
|GBPUSD
|177
|GBPAUD
|150
|EURUSD
|148
|GBPJPY
|127
|USDJPY
|111
|EURAUD
|101
|AUDUSD
|96
|AUDJPY
|70
|USDCAD
|54
|GBPCHF
|53
|ETHUSD
|38
|EURCAD
|37
|CHFJPY
|36
|NZDUSD
|31
|EURCHF
|24
|XAGUSD
|22
|NZDJPY
|21
|US30
|19
|AUDCAD
|18
|XTIUSD
|17
|JPN225
|15
|USDCHF
|14
|AUDCHF
|12
|CADJPY
|10
|BCHUSD
|2
|ADAUSD
|2
|XBRUSD
|1
|TRXUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|4.7K
|BTCUSD
|1.5K
|XAUUSD
|2.5K
|DOGEUSD
|2.3K
|EURJPY
|1.1K
|GBPUSD
|360
|GBPAUD
|127
|EURUSD
|142
|GBPJPY
|322
|USDJPY
|288
|EURAUD
|-2.9K
|AUDUSD
|-106
|AUDJPY
|187
|USDCAD
|357
|GBPCHF
|251
|ETHUSD
|-23
|EURCAD
|49
|CHFJPY
|11
|NZDUSD
|83
|EURCHF
|6
|XAGUSD
|79
|NZDJPY
|69
|US30
|25
|AUDCAD
|4
|XTIUSD
|-16
|JPN225
|-6
|USDCHF
|76
|AUDCHF
|-24
|CADJPY
|-15
|BCHUSD
|-2
|ADAUSD
|1
|XBRUSD
|-7
|TRXUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|2.3K
|BTCUSD
|2.6M
|XAUUSD
|110K
|DOGEUSD
|65K
|EURJPY
|3.9K
|GBPUSD
|-535
|GBPAUD
|-9.7K
|EURUSD
|-2.9K
|GBPJPY
|5.1K
|USDJPY
|3.9K
|EURAUD
|-34K
|AUDUSD
|-1.1K
|AUDJPY
|4.8K
|USDCAD
|2.8K
|GBPCHF
|2.1K
|ETHUSD
|-31K
|EURCAD
|617
|CHFJPY
|2.2K
|NZDUSD
|957
|EURCHF
|299
|XAGUSD
|1.6K
|NZDJPY
|2.2K
|US30
|420
|AUDCAD
|109
|XTIUSD
|-267
|JPN225
|-558
|USDCHF
|1.5K
|AUDCHF
|-392
|CADJPY
|-598
|BCHUSD
|-1.7K
|ADAUSD
|154
|XBRUSD
|-65
|TRXUSD
|-28
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +518.91 USD
最悪のトレード: -1 602 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +392.01 USD
最大連続損失: -1 656.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 38
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.10 × 162
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.11 × 145
|
EightcapLtd-Real2
|0.19 × 36
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
OctaFX-Real9
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.35 × 366
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
Alpari-Pro.ECN
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live31
|0.41 × 39
|
ICMarketsSC-Live05
|0.41 × 56
|
ICMarketsSC-Live06
|0.41 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.43 × 469
|
Tickmill-Live09
|0.49 × 41
|
Exness-Real14
|0.50 × 12
|
OctaFX-Real10
|0.52 × 111
|
ICMarketsSC-Live25
|0.55 × 347
|
ICMarketsSC-Live07
|0.57 × 70
|
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 73
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 21
|
ICMarketsSC-Live24
|0.68 × 93
|
Exness-Real17
|0.69 × 16
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1 003%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
76
7%
3 918
56%
76%
1.38
2.94
USD
USD
91%
1:500
Stop adding positions against the trend and open a long order to hedge.
When you find a mistake, you open a position along the trend. Now you have more than 50% return.
The signal provider has withdrawn all the money from its second account with the CAPUNG signal and is therefore inactive. However, it does not refund the subscription fee to the subscribers.