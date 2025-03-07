シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MY CAPUNG
Hendry Sugianto

MY CAPUNG

Hendry Sugianto
レビュー2件
信頼性
76週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 1 003%
OctaFX-Real10
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 918
利益トレード:
2 213 (56.48%)
損失トレード:
1 705 (43.52%)
ベストトレード:
518.91 USD
最悪のトレード:
-1 602.21 USD
総利益:
41 158.34 USD (18 712 153 pips)
総損失:
-29 653.71 USD (15 988 669 pips)
最大連続の勝ち:
20 (392.01 USD)
最大連続利益:
1 230.31 USD (8)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
75.68%
最大入金額:
485.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
66
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
3.58
長いトレード:
1 628 (41.55%)
短いトレード:
2 290 (58.45%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
2.94 USD
平均利益:
18.60 USD
平均損失:
-17.39 USD
最大連続の負け:
25 (-1 656.30 USD)
最大連続損失:
-1 787.14 USD (5)
月間成長:
9.28%
年間予想:
112.62%
アルゴリズム取引:
7%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3 217.06 USD (21.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
73.06% (2 340.30 USD)
エクイティによる:
91.44% (3 908.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100 747
BTCUSD 660
XAUUSD 502
DOGEUSD 374
EURJPY 228
GBPUSD 177
GBPAUD 150
EURUSD 148
GBPJPY 127
USDJPY 111
EURAUD 101
AUDUSD 96
AUDJPY 70
USDCAD 54
GBPCHF 53
ETHUSD 38
EURCAD 37
CHFJPY 36
NZDUSD 31
EURCHF 24
XAGUSD 22
NZDJPY 21
US30 19
AUDCAD 18
XTIUSD 17
JPN225 15
USDCHF 14
AUDCHF 12
CADJPY 10
BCHUSD 2
ADAUSD 2
XBRUSD 1
TRXUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100 4.7K
BTCUSD 1.5K
XAUUSD 2.5K
DOGEUSD 2.3K
EURJPY 1.1K
GBPUSD 360
GBPAUD 127
EURUSD 142
GBPJPY 322
USDJPY 288
EURAUD -2.9K
AUDUSD -106
AUDJPY 187
USDCAD 357
GBPCHF 251
ETHUSD -23
EURCAD 49
CHFJPY 11
NZDUSD 83
EURCHF 6
XAGUSD 79
NZDJPY 69
US30 25
AUDCAD 4
XTIUSD -16
JPN225 -6
USDCHF 76
AUDCHF -24
CADJPY -15
BCHUSD -2
ADAUSD 1
XBRUSD -7
TRXUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100 2.3K
BTCUSD 2.6M
XAUUSD 110K
DOGEUSD 65K
EURJPY 3.9K
GBPUSD -535
GBPAUD -9.7K
EURUSD -2.9K
GBPJPY 5.1K
USDJPY 3.9K
EURAUD -34K
AUDUSD -1.1K
AUDJPY 4.8K
USDCAD 2.8K
GBPCHF 2.1K
ETHUSD -31K
EURCAD 617
CHFJPY 2.2K
NZDUSD 957
EURCHF 299
XAGUSD 1.6K
NZDJPY 2.2K
US30 420
AUDCAD 109
XTIUSD -267
JPN225 -558
USDCHF 1.5K
AUDCHF -392
CADJPY -598
BCHUSD -1.7K
ADAUSD 154
XBRUSD -65
TRXUSD -28
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +518.91 USD
最悪のトレード: -1 602 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +392.01 USD
最大連続損失: -1 656.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 38
TickmillEU-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.10 × 162
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.11 × 145
EightcapLtd-Real2
0.19 × 36
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
OctaFX-Real9
0.33 × 3
VantageInternational-Live 16
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.35 × 366
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
Alpari-Pro.ECN
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live31
0.41 × 39
ICMarketsSC-Live05
0.41 × 56
ICMarketsSC-Live06
0.41 × 68
FusionMarkets-Demo
0.43 × 469
Tickmill-Live09
0.49 × 41
Exness-Real14
0.50 × 12
OctaFX-Real10
0.52 × 111
ICMarketsSC-Live25
0.55 × 347
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 70
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 73
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live24
0.68 × 93
Exness-Real17
0.69 × 16
73 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
平均の評価:
jason.wong
33
jason.wong 2025.03.07 09:18  (変更された2025.03.07 09:23) 
 

Stop adding positions against the trend and open a long order to hedge.

When you find a mistake, you open a position along the trend. Now you have more than 50% return.

babyschimmerlos
12946
babyschimmerlos 2025.01.28 21:02 
 

The signal provider has withdrawn all the money from its second account with the CAPUNG signal and is therefore inactive. However, it does not refund the subscription fee to the subscribers.

2025.11.12 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 3.92% of days out of 485 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 05:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 01:38
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 00:38
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.81% of days out of 478 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 19:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 20:28
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.86% of days out of 473 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 00:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MY CAPUNG
30 USD/月
1 003%
0
0
USD
2.2K
USD
76
7%
3 918
56%
76%
1.38
2.94
USD
91%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください