- 자본
- 축소
트레이드:
4 056
이익 거래:
2 304 (56.80%)
손실 거래:
1 752 (43.20%)
최고의 거래:
518.91 USD
최악의 거래:
-1 602.21 USD
총 수익:
42 448.87 USD (19 029 122 pips)
총 손실:
-30 630.63 USD (16 195 052 pips)
연속 최대 이익:
20 (392.01 USD)
연속 최대 이익:
1 230.31 USD (8)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
75.68%
최대 입금량:
485.32%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
100
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
3.67
롱(주식매수):
1 687 (41.59%)
숏(주식차입매도):
2 369 (58.41%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
2.91 USD
평균 이익:
18.42 USD
평균 손실:
-17.48 USD
연속 최대 손실:
25 (-1 656.30 USD)
연속 최대 손실:
-1 787.14 USD (5)
월별 성장률:
31.94%
연간 예측:
390.44%
Algo 트레이딩:
7%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 217.06 USD (21.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
73.06% (2 340.30 USD)
자본금별:
91.44% (3 908.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100
|759
|BTCUSD
|673
|XAUUSD
|533
|DOGEUSD
|374
|EURJPY
|228
|GBPUSD
|177
|GBPAUD
|150
|EURUSD
|149
|GBPJPY
|127
|USDJPY
|111
|EURAUD
|101
|XAGUSD
|101
|AUDUSD
|97
|AUDJPY
|70
|USDCAD
|54
|GBPCHF
|53
|ETHUSD
|38
|EURCAD
|37
|CHFJPY
|36
|NZDUSD
|31
|EURCHF
|24
|NZDJPY
|21
|US30
|19
|AUDCAD
|18
|XTIUSD
|17
|JPN225
|16
|USDCHF
|14
|AUDCHF
|12
|CADJPY
|10
|BCHUSD
|2
|ADAUSD
|2
|XBRUSD
|1
|TRXUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100
|4.9K
|BTCUSD
|1.6K
|XAUUSD
|2.6K
|DOGEUSD
|2.3K
|EURJPY
|1.1K
|GBPUSD
|360
|GBPAUD
|127
|EURUSD
|143
|GBPJPY
|322
|USDJPY
|288
|EURAUD
|-2.9K
|XAGUSD
|79
|AUDUSD
|-103
|AUDJPY
|187
|USDCAD
|357
|GBPCHF
|251
|ETHUSD
|-23
|EURCAD
|49
|CHFJPY
|11
|NZDUSD
|83
|EURCHF
|6
|NZDJPY
|69
|US30
|25
|AUDCAD
|4
|XTIUSD
|-16
|JPN225
|-6
|USDCHF
|76
|AUDCHF
|-24
|CADJPY
|-15
|BCHUSD
|-2
|ADAUSD
|1
|XBRUSD
|-7
|TRXUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100
|9.6K
|BTCUSD
|2.7M
|XAUUSD
|114K
|DOGEUSD
|65K
|EURJPY
|3.9K
|GBPUSD
|-535
|GBPAUD
|-9.7K
|EURUSD
|-2.8K
|GBPJPY
|5.1K
|USDJPY
|3.9K
|EURAUD
|-34K
|XAGUSD
|1.6K
|AUDUSD
|-1K
|AUDJPY
|4.8K
|USDCAD
|2.8K
|GBPCHF
|2.1K
|ETHUSD
|-31K
|EURCAD
|617
|CHFJPY
|2.2K
|NZDUSD
|957
|EURCHF
|299
|NZDJPY
|2.2K
|US30
|420
|AUDCAD
|109
|XTIUSD
|-267
|JPN225
|-538
|USDCHF
|1.5K
|AUDCHF
|-392
|CADJPY
|-598
|BCHUSD
|-1.7K
|ADAUSD
|154
|XBRUSD
|-65
|TRXUSD
|-28
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +518.91 USD
최악의 거래: -1 602 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +392.01 USD
연속 최대 손실: -1 656.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 38
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.10 × 162
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.11 × 145
|
EightcapLtd-Real2
|0.19 × 36
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
OctaFX-Real9
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.35 × 366
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
Alpari-Pro.ECN
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live31
|0.41 × 39
|
ICMarketsSC-Live05
|0.41 × 56
|
ICMarketsSC-Live06
|0.41 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.43 × 469
|
Tickmill-Live09
|0.49 × 41
|
Exness-Real14
|0.50 × 12
|
OctaFX-Real10
|0.52 × 111
|
ICMarketsSC-Live25
|0.55 × 347
|
ICMarketsSC-Live07
|0.57 × 70
|
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 73
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 21
|
ICMarketsSC-Live24
|0.68 × 93
|
Exness-Real17
|0.69 × 16
Stop adding positions against the trend and open a long order to hedge.
When you find a mistake, you open a position along the trend. Now you have more than 50% return.
The signal provider has withdrawn all the money from its second account with the CAPUNG signal and is therefore inactive. However, it does not refund the subscription fee to the subscribers.