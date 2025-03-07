시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / MY CAPUNG
Hendry Sugianto

MY CAPUNG

Hendry Sugianto
2 리뷰
안정성
78
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 1 142%
OctaFX-Real10
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 056
이익 거래:
2 304 (56.80%)
손실 거래:
1 752 (43.20%)
최고의 거래:
518.91 USD
최악의 거래:
-1 602.21 USD
총 수익:
42 448.87 USD (19 029 122 pips)
총 손실:
-30 630.63 USD (16 195 052 pips)
연속 최대 이익:
20 (392.01 USD)
연속 최대 이익:
1 230.31 USD (8)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
75.68%
최대 입금량:
485.32%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
100
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
3.67
롱(주식매수):
1 687 (41.59%)
숏(주식차입매도):
2 369 (58.41%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
2.91 USD
평균 이익:
18.42 USD
평균 손실:
-17.48 USD
연속 최대 손실:
25 (-1 656.30 USD)
연속 최대 손실:
-1 787.14 USD (5)
월별 성장률:
31.94%
연간 예측:
390.44%
Algo 트레이딩:
7%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 217.06 USD (21.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
73.06% (2 340.30 USD)
자본금별:
91.44% (3 908.72 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NAS100 759
BTCUSD 673
XAUUSD 533
DOGEUSD 374
EURJPY 228
GBPUSD 177
GBPAUD 150
EURUSD 149
GBPJPY 127
USDJPY 111
EURAUD 101
XAGUSD 101
AUDUSD 97
AUDJPY 70
USDCAD 54
GBPCHF 53
ETHUSD 38
EURCAD 37
CHFJPY 36
NZDUSD 31
EURCHF 24
NZDJPY 21
US30 19
AUDCAD 18
XTIUSD 17
JPN225 16
USDCHF 14
AUDCHF 12
CADJPY 10
BCHUSD 2
ADAUSD 2
XBRUSD 1
TRXUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NAS100 4.9K
BTCUSD 1.6K
XAUUSD 2.6K
DOGEUSD 2.3K
EURJPY 1.1K
GBPUSD 360
GBPAUD 127
EURUSD 143
GBPJPY 322
USDJPY 288
EURAUD -2.9K
XAGUSD 79
AUDUSD -103
AUDJPY 187
USDCAD 357
GBPCHF 251
ETHUSD -23
EURCAD 49
CHFJPY 11
NZDUSD 83
EURCHF 6
NZDJPY 69
US30 25
AUDCAD 4
XTIUSD -16
JPN225 -6
USDCHF 76
AUDCHF -24
CADJPY -15
BCHUSD -2
ADAUSD 1
XBRUSD -7
TRXUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NAS100 9.6K
BTCUSD 2.7M
XAUUSD 114K
DOGEUSD 65K
EURJPY 3.9K
GBPUSD -535
GBPAUD -9.7K
EURUSD -2.8K
GBPJPY 5.1K
USDJPY 3.9K
EURAUD -34K
XAGUSD 1.6K
AUDUSD -1K
AUDJPY 4.8K
USDCAD 2.8K
GBPCHF 2.1K
ETHUSD -31K
EURCAD 617
CHFJPY 2.2K
NZDUSD 957
EURCHF 299
NZDJPY 2.2K
US30 420
AUDCAD 109
XTIUSD -267
JPN225 -538
USDCHF 1.5K
AUDCHF -392
CADJPY -598
BCHUSD -1.7K
ADAUSD 154
XBRUSD -65
TRXUSD -28
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +518.91 USD
최악의 거래: -1 602 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +392.01 USD
연속 최대 손실: -1 656.30 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 38
TickmillEU-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.10 × 162
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.11 × 145
EightcapLtd-Real2
0.19 × 36
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
OctaFX-Real9
0.33 × 3
VantageInternational-Live 16
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.35 × 366
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
Alpari-Pro.ECN
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live31
0.41 × 39
ICMarketsSC-Live05
0.41 × 56
ICMarketsSC-Live06
0.41 × 68
FusionMarkets-Demo
0.43 × 469
Tickmill-Live09
0.49 × 41
Exness-Real14
0.50 × 12
OctaFX-Real10
0.52 × 111
ICMarketsSC-Live25
0.55 × 347
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 70
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 73
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live24
0.68 × 93
Exness-Real17
0.69 × 16
73 더...
평균 평점:
jason.wong
33
jason.wong 2025.03.07 09:18  (수정됨 2025.03.07 09:23) 
 

Stop adding positions against the trend and open a long order to hedge.

When you find a mistake, you open a position along the trend. Now you have more than 50% return.

babyschimmerlos
12991
babyschimmerlos 2025.01.28 21:02 
 

The signal provider has withdrawn all the money from its second account with the CAPUNG signal and is therefore inactive. However, it does not refund the subscription fee to the subscribers.

2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.30 10:44
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 3.92% of days out of 485 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 05:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 01:38
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 00:38
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.81% of days out of 478 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 19:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 20:28
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.86% of days out of 473 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
MY CAPUNG
월별 30 USD
1 142%
0
0
USD
1.9K
USD
78
7%
4 056
56%
76%
1.38
2.91
USD
91%
1:500
