Trades insgesamt:
3 934
Gewinntrades:
2 225 (56.55%)
Verlusttrades:
1 709 (43.44%)
Bester Trade:
518.91 USD
Schlechtester Trade:
-1 602.21 USD
Bruttoprofit:
41 382.16 USD (18 718 174 pips)
Bruttoverlust:
-29 817.97 USD (15 992 770 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (392.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 230.31 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
75.68%
Max deposit load:
485.32%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
74
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
3.59
Long-Positionen:
1 639 (41.66%)
Short-Positionen:
2 295 (58.34%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
2.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-1 656.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 787.14 USD (5)
Wachstum pro Monat :
12.29%
Jahresprognose:
149.10%
Algo-Trading:
7%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 217.06 USD (21.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
73.06% (2 340.30 USD)
Kapital:
91.44% (3 908.72 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NAS100
|747
|BTCUSD
|660
|XAUUSD
|507
|DOGEUSD
|374
|EURJPY
|228
|GBPUSD
|177
|GBPAUD
|150
|EURUSD
|148
|GBPJPY
|127
|USDJPY
|111
|EURAUD
|101
|AUDUSD
|96
|AUDJPY
|70
|USDCAD
|54
|GBPCHF
|53
|ETHUSD
|38
|EURCAD
|37
|CHFJPY
|36
|XAGUSD
|33
|NZDUSD
|31
|EURCHF
|24
|NZDJPY
|21
|US30
|19
|AUDCAD
|18
|XTIUSD
|17
|JPN225
|15
|USDCHF
|14
|AUDCHF
|12
|CADJPY
|10
|BCHUSD
|2
|ADAUSD
|2
|XBRUSD
|1
|TRXUSD
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|4.7K
|BTCUSD
|1.5K
|XAUUSD
|2.6K
|DOGEUSD
|2.3K
|EURJPY
|1.1K
|GBPUSD
|360
|GBPAUD
|127
|EURUSD
|142
|GBPJPY
|322
|USDJPY
|288
|EURAUD
|-2.9K
|AUDUSD
|-106
|AUDJPY
|187
|USDCAD
|357
|GBPCHF
|251
|ETHUSD
|-23
|EURCAD
|49
|CHFJPY
|11
|XAGUSD
|129
|NZDUSD
|83
|EURCHF
|6
|NZDJPY
|69
|US30
|25
|AUDCAD
|4
|XTIUSD
|-16
|JPN225
|-6
|USDCHF
|76
|AUDCHF
|-24
|CADJPY
|-15
|BCHUSD
|-2
|ADAUSD
|1
|XBRUSD
|-7
|TRXUSD
|0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|2.3K
|BTCUSD
|2.6M
|XAUUSD
|111K
|DOGEUSD
|65K
|EURJPY
|3.9K
|GBPUSD
|-535
|GBPAUD
|-9.7K
|EURUSD
|-2.9K
|GBPJPY
|5.1K
|USDJPY
|3.9K
|EURAUD
|-34K
|AUDUSD
|-1.1K
|AUDJPY
|4.8K
|USDCAD
|2.8K
|GBPCHF
|2.1K
|ETHUSD
|-31K
|EURCAD
|617
|CHFJPY
|2.2K
|XAGUSD
|2.6K
|NZDUSD
|957
|EURCHF
|299
|NZDJPY
|2.2K
|US30
|420
|AUDCAD
|109
|XTIUSD
|-267
|JPN225
|-558
|USDCHF
|1.5K
|AUDCHF
|-392
|CADJPY
|-598
|BCHUSD
|-1.7K
|ADAUSD
|154
|XBRUSD
|-65
|TRXUSD
|-28
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +518.91 USD
Schlechtester Trade: -1 602 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +392.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 656.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 38
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
FPMarkets-Live2
|0.10 × 162
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.11 × 145
EightcapLtd-Real2
|0.19 × 36
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
OctaFX-Real9
|0.33 × 3
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 9
ICMarketsSC-Live33
|0.35 × 366
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
Alpari-Pro.ECN
|0.40 × 5
ICMarketsSC-Live31
|0.41 × 39
ICMarketsSC-Live05
|0.41 × 56
ICMarketsSC-Live06
|0.41 × 68
FusionMarkets-Demo
|0.43 × 469
Tickmill-Live09
|0.49 × 41
Exness-Real14
|0.50 × 12
OctaFX-Real10
|0.52 × 111
ICMarketsSC-Live25
|0.55 × 347
ICMarketsSC-Live07
|0.57 × 70
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 73
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 21
ICMarketsSC-Live24
|0.68 × 93
Exness-Real17
|0.69 × 16
Stop adding positions against the trend and open a long order to hedge.
When you find a mistake, you open a position along the trend. Now you have more than 50% return.
The signal provider has withdrawn all the money from its second account with the CAPUNG signal and is therefore inactive. However, it does not refund the subscription fee to the subscribers.