Hendry Sugianto

MY CAPUNG

Hendry Sugianto
2 Bewertungen
Zuverlässigkeit
76 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 1 033%
OctaFX-Real10
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 934
Gewinntrades:
2 225 (56.55%)
Verlusttrades:
1 709 (43.44%)
Bester Trade:
518.91 USD
Schlechtester Trade:
-1 602.21 USD
Bruttoprofit:
41 382.16 USD (18 718 174 pips)
Bruttoverlust:
-29 817.97 USD (15 992 770 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (392.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 230.31 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
75.68%
Max deposit load:
485.32%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
74
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
3.59
Long-Positionen:
1 639 (41.66%)
Short-Positionen:
2 295 (58.34%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
2.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-1 656.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 787.14 USD (5)
Wachstum pro Monat :
12.29%
Jahresprognose:
149.10%
Algo-Trading:
7%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 217.06 USD (21.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
73.06% (2 340.30 USD)
Kapital:
91.44% (3 908.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 747
BTCUSD 660
XAUUSD 507
DOGEUSD 374
EURJPY 228
GBPUSD 177
GBPAUD 150
EURUSD 148
GBPJPY 127
USDJPY 111
EURAUD 101
AUDUSD 96
AUDJPY 70
USDCAD 54
GBPCHF 53
ETHUSD 38
EURCAD 37
CHFJPY 36
XAGUSD 33
NZDUSD 31
EURCHF 24
NZDJPY 21
US30 19
AUDCAD 18
XTIUSD 17
JPN225 15
USDCHF 14
AUDCHF 12
CADJPY 10
BCHUSD 2
ADAUSD 2
XBRUSD 1
TRXUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 4.7K
BTCUSD 1.5K
XAUUSD 2.6K
DOGEUSD 2.3K
EURJPY 1.1K
GBPUSD 360
GBPAUD 127
EURUSD 142
GBPJPY 322
USDJPY 288
EURAUD -2.9K
AUDUSD -106
AUDJPY 187
USDCAD 357
GBPCHF 251
ETHUSD -23
EURCAD 49
CHFJPY 11
XAGUSD 129
NZDUSD 83
EURCHF 6
NZDJPY 69
US30 25
AUDCAD 4
XTIUSD -16
JPN225 -6
USDCHF 76
AUDCHF -24
CADJPY -15
BCHUSD -2
ADAUSD 1
XBRUSD -7
TRXUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 2.3K
BTCUSD 2.6M
XAUUSD 111K
DOGEUSD 65K
EURJPY 3.9K
GBPUSD -535
GBPAUD -9.7K
EURUSD -2.9K
GBPJPY 5.1K
USDJPY 3.9K
EURAUD -34K
AUDUSD -1.1K
AUDJPY 4.8K
USDCAD 2.8K
GBPCHF 2.1K
ETHUSD -31K
EURCAD 617
CHFJPY 2.2K
XAGUSD 2.6K
NZDUSD 957
EURCHF 299
NZDJPY 2.2K
US30 420
AUDCAD 109
XTIUSD -267
JPN225 -558
USDCHF 1.5K
AUDCHF -392
CADJPY -598
BCHUSD -1.7K
ADAUSD 154
XBRUSD -65
TRXUSD -28
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +518.91 USD
Schlechtester Trade: -1 602 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +392.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 656.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 38
TickmillEU-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.10 × 162
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.11 × 145
EightcapLtd-Real2
0.19 × 36
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
OctaFX-Real9
0.33 × 3
VantageInternational-Live 16
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.35 × 366
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
Alpari-Pro.ECN
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live31
0.41 × 39
ICMarketsSC-Live05
0.41 × 56
ICMarketsSC-Live06
0.41 × 68
FusionMarkets-Demo
0.43 × 469
Tickmill-Live09
0.49 × 41
Exness-Real14
0.50 × 12
OctaFX-Real10
0.52 × 111
ICMarketsSC-Live25
0.55 × 347
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 70
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 73
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live24
0.68 × 93
Exness-Real17
0.69 × 16
Durchschnittliche Bewertung:
jason.wong
33
jason.wong 2025.03.07 09:18  (geändert 2025.03.07 09:23) 
 

Stop adding positions against the trend and open a long order to hedge.

When you find a mistake, you open a position along the trend. Now you have more than 50% return.

babyschimmerlos
12946
babyschimmerlos 2025.01.28 21:02 
 

The signal provider has withdrawn all the money from its second account with the CAPUNG signal and is therefore inactive. However, it does not refund the subscription fee to the subscribers.

2025.11.12 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 3.92% of days out of 485 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 05:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 01:38
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 00:38
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.81% of days out of 478 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 19:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 20:28
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.86% of days out of 473 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 00:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
