Hendry Sugianto

MY CAPUNG

Hendry Sugianto
2 inceleme
Güvenilirlik
64 hafta
1 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 725%
OctaFX-Real10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 290
Kârla kapanan işlemler:
1 882 (57.20%)
Zararla kapanan işlemler:
1 408 (42.80%)
En iyi işlem:
518.91 USD
En kötü işlem:
-1 602.21 USD
Brüt kâr:
36 955.53 USD (16 759 879 pips)
Brüt zarar:
-26 114.07 USD (14 507 954 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (392.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 230.31 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
75.81%
Maks. mevduat yükü:
485.32%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
3.37
Alış işlemleri:
1 354 (41.16%)
Satış işlemleri:
1 936 (58.84%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
3.30 USD
Ortalama kâr:
19.64 USD
Ortalama zarar:
-18.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-1 656.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 787.14 USD (5)
Aylık büyüme:
31.96%
Yıllık tahmin:
387.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 217.06 USD (21.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.06% (2 340.30 USD)
Varlığa göre:
91.44% (3 908.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 586
NAS100 579
DOGEUSD 366
XAUUSD 350
EURJPY 209
GBPUSD 148
GBPAUD 140
EURUSD 114
GBPJPY 93
USDJPY 92
AUDUSD 86
EURAUD 85
AUDJPY 66
USDCAD 54
GBPCHF 53
ETHUSD 38
EURCAD 37
CHFJPY 36
NZDUSD 31
EURCHF 24
NZDJPY 21
AUDCAD 18
XTIUSD 17
USDCHF 14
AUDCHF 12
CADJPY 10
US30 5
BCHUSD 2
ADAUSD 2
XBRUSD 1
TRXUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.4K
NAS100 4.9K
DOGEUSD 2.3K
XAUUSD 1.8K
EURJPY 987
GBPUSD 434
GBPAUD 148
EURUSD 95
GBPJPY 318
USDJPY 252
AUDUSD -15
EURAUD -2.8K
AUDJPY 180
USDCAD 357
GBPCHF 251
ETHUSD -23
EURCAD 49
CHFJPY 11
NZDUSD 83
EURCHF 6
NZDJPY 69
AUDCAD 4
XTIUSD -16
USDCHF 76
AUDCHF -24
CADJPY -15
US30 1
BCHUSD -2
ADAUSD 1
XBRUSD -7
TRXUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 2.1M
NAS100 53K
DOGEUSD 66K
XAUUSD 67K
EURJPY 3.3K
GBPUSD 884
GBPAUD -7.5K
EURUSD -3.2K
GBPJPY 5.1K
USDJPY 2K
AUDUSD -35
EURAUD -33K
AUDJPY 4.6K
USDCAD 2.8K
GBPCHF 2.1K
ETHUSD -31K
EURCAD 617
CHFJPY 2.2K
NZDUSD 957
EURCHF 299
NZDJPY 2.2K
AUDCAD 109
XTIUSD -267
USDCHF 1.5K
AUDCHF -392
CADJPY -598
US30 68
BCHUSD -1.7K
ADAUSD 154
XBRUSD -65
TRXUSD -28
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +518.91 USD
En kötü işlem: -1 602 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +392.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 656.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 38
TickmillEU-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.10 × 162
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.11 × 145
EightcapLtd-Real2
0.19 × 36
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
OctaFX-Real9
0.33 × 3
VantageInternational-Live 16
0.33 × 9
FusionMarkets-Demo
0.35 × 421
ICMarketsSC-Live33
0.35 × 366
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
Alpari-Pro.ECN
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live31
0.41 × 39
ICMarketsSC-Live05
0.41 × 56
ICMarketsSC-Live06
0.41 × 68
Tickmill-Live09
0.49 × 41
Exness-Real14
0.50 × 12
OctaFX-Real10
0.52 × 111
ICMarketsSC-Live25
0.55 × 347
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 70
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 73
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live24
0.68 × 93
Exness-Real17
0.69 × 16
73 daha fazla...
Ortalama derecelendirme:
jason.wong
33
jason.wong 2025.03.07 09:18  (2025.03.07 09:23 değiştirildi) 
 

Stop adding positions against the trend and open a long order to hedge.

When you find a mistake, you open a position along the trend. Now you have more than 50% return.

babyschimmerlos
12581
babyschimmerlos 2025.01.28 21:02 
 

The signal provider has withdrawn all the money from its second account with the CAPUNG signal and is therefore inactive. However, it does not refund the subscription fee to the subscribers.

2025.10.05 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 12:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 65% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 06:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.01 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 22:26
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.26% of days out of 352 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 16:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Kopyala

