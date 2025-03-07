- Crescimento
- Rebaixamento
Negociações:
3 918
Negociações com lucro:
2 213 (56.48%)
Negociações com perda:
1 705 (43.52%)
Melhor negociação:
518.91 USD
Pior negociação:
-1 602.21 USD
Lucro bruto:
41 158.34 USD (18 712 153 pips)
Perda bruta:
-29 653.71 USD (15 988 669 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (392.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 230.31 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
75.68%
Depósito máximo carregado:
485.32%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
3.58
Negociações longas:
1 628 (41.55%)
Negociações curtas:
2 290 (58.45%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
2.94 USD
Lucro médio:
18.60 USD
Perda média:
-17.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-1 656.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 787.14 USD (5)
Crescimento mensal:
11.94%
Previsão anual:
144.69%
Algotrading:
7%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 217.06 USD (21.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
73.06% (2 340.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
91.44% (3 908.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NAS100
|747
|BTCUSD
|660
|XAUUSD
|502
|DOGEUSD
|374
|EURJPY
|228
|GBPUSD
|177
|GBPAUD
|150
|EURUSD
|148
|GBPJPY
|127
|USDJPY
|111
|EURAUD
|101
|AUDUSD
|96
|AUDJPY
|70
|USDCAD
|54
|GBPCHF
|53
|ETHUSD
|38
|EURCAD
|37
|CHFJPY
|36
|NZDUSD
|31
|EURCHF
|24
|XAGUSD
|22
|NZDJPY
|21
|US30
|19
|AUDCAD
|18
|XTIUSD
|17
|JPN225
|15
|USDCHF
|14
|AUDCHF
|12
|CADJPY
|10
|BCHUSD
|2
|ADAUSD
|2
|XBRUSD
|1
|TRXUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NAS100
|4.7K
|BTCUSD
|1.5K
|XAUUSD
|2.5K
|DOGEUSD
|2.3K
|EURJPY
|1.1K
|GBPUSD
|360
|GBPAUD
|127
|EURUSD
|142
|GBPJPY
|322
|USDJPY
|288
|EURAUD
|-2.9K
|AUDUSD
|-106
|AUDJPY
|187
|USDCAD
|357
|GBPCHF
|251
|ETHUSD
|-23
|EURCAD
|49
|CHFJPY
|11
|NZDUSD
|83
|EURCHF
|6
|XAGUSD
|79
|NZDJPY
|69
|US30
|25
|AUDCAD
|4
|XTIUSD
|-16
|JPN225
|-6
|USDCHF
|76
|AUDCHF
|-24
|CADJPY
|-15
|BCHUSD
|-2
|ADAUSD
|1
|XBRUSD
|-7
|TRXUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NAS100
|2.3K
|BTCUSD
|2.6M
|XAUUSD
|110K
|DOGEUSD
|65K
|EURJPY
|3.9K
|GBPUSD
|-535
|GBPAUD
|-9.7K
|EURUSD
|-2.9K
|GBPJPY
|5.1K
|USDJPY
|3.9K
|EURAUD
|-34K
|AUDUSD
|-1.1K
|AUDJPY
|4.8K
|USDCAD
|2.8K
|GBPCHF
|2.1K
|ETHUSD
|-31K
|EURCAD
|617
|CHFJPY
|2.2K
|NZDUSD
|957
|EURCHF
|299
|XAGUSD
|1.6K
|NZDJPY
|2.2K
|US30
|420
|AUDCAD
|109
|XTIUSD
|-267
|JPN225
|-558
|USDCHF
|1.5K
|AUDCHF
|-392
|CADJPY
|-598
|BCHUSD
|-1.7K
|ADAUSD
|154
|XBRUSD
|-65
|TRXUSD
|-28
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +518.91 USD
Pior negociação: -1 602 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +392.01 USD
Máxima perda consecutiva: -1 656.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 38
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.10 × 162
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.11 × 145
|
EightcapLtd-Real2
|0.19 × 36
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
OctaFX-Real9
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.35 × 366
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
Alpari-Pro.ECN
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live31
|0.41 × 39
|
ICMarketsSC-Live05
|0.41 × 56
|
ICMarketsSC-Live06
|0.41 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.43 × 469
|
Tickmill-Live09
|0.49 × 41
|
Exness-Real14
|0.50 × 12
|
OctaFX-Real10
|0.52 × 111
|
ICMarketsSC-Live25
|0.55 × 347
|
ICMarketsSC-Live07
|0.57 × 70
|
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 73
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 21
|
ICMarketsSC-Live24
|0.68 × 93
|
Exness-Real17
|0.69 × 16
Stop adding positions against the trend and open a long order to hedge.
When you find a mistake, you open a position along the trend. Now you have more than 50% return.
The signal provider has withdrawn all the money from its second account with the CAPUNG signal and is therefore inactive. However, it does not refund the subscription fee to the subscribers.