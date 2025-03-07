SinaisSeções
Hendry Sugianto

MY CAPUNG

Hendry Sugianto
2 comentários
Confiabilidade
76 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 1 003%
OctaFX-Real10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 918
Negociações com lucro:
2 213 (56.48%)
Negociações com perda:
1 705 (43.52%)
Melhor negociação:
518.91 USD
Pior negociação:
-1 602.21 USD
Lucro bruto:
41 158.34 USD (18 712 153 pips)
Perda bruta:
-29 653.71 USD (15 988 669 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (392.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 230.31 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
75.68%
Depósito máximo carregado:
485.32%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
3.58
Negociações longas:
1 628 (41.55%)
Negociações curtas:
2 290 (58.45%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
2.94 USD
Lucro médio:
18.60 USD
Perda média:
-17.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-1 656.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 787.14 USD (5)
Crescimento mensal:
11.94%
Previsão anual:
144.69%
Algotrading:
7%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 217.06 USD (21.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
73.06% (2 340.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
91.44% (3 908.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 747
BTCUSD 660
XAUUSD 502
DOGEUSD 374
EURJPY 228
GBPUSD 177
GBPAUD 150
EURUSD 148
GBPJPY 127
USDJPY 111
EURAUD 101
AUDUSD 96
AUDJPY 70
USDCAD 54
GBPCHF 53
ETHUSD 38
EURCAD 37
CHFJPY 36
NZDUSD 31
EURCHF 24
XAGUSD 22
NZDJPY 21
US30 19
AUDCAD 18
XTIUSD 17
JPN225 15
USDCHF 14
AUDCHF 12
CADJPY 10
BCHUSD 2
ADAUSD 2
XBRUSD 1
TRXUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 4.7K
BTCUSD 1.5K
XAUUSD 2.5K
DOGEUSD 2.3K
EURJPY 1.1K
GBPUSD 360
GBPAUD 127
EURUSD 142
GBPJPY 322
USDJPY 288
EURAUD -2.9K
AUDUSD -106
AUDJPY 187
USDCAD 357
GBPCHF 251
ETHUSD -23
EURCAD 49
CHFJPY 11
NZDUSD 83
EURCHF 6
XAGUSD 79
NZDJPY 69
US30 25
AUDCAD 4
XTIUSD -16
JPN225 -6
USDCHF 76
AUDCHF -24
CADJPY -15
BCHUSD -2
ADAUSD 1
XBRUSD -7
TRXUSD 0
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 2.3K
BTCUSD 2.6M
XAUUSD 110K
DOGEUSD 65K
EURJPY 3.9K
GBPUSD -535
GBPAUD -9.7K
EURUSD -2.9K
GBPJPY 5.1K
USDJPY 3.9K
EURAUD -34K
AUDUSD -1.1K
AUDJPY 4.8K
USDCAD 2.8K
GBPCHF 2.1K
ETHUSD -31K
EURCAD 617
CHFJPY 2.2K
NZDUSD 957
EURCHF 299
XAGUSD 1.6K
NZDJPY 2.2K
US30 420
AUDCAD 109
XTIUSD -267
JPN225 -558
USDCHF 1.5K
AUDCHF -392
CADJPY -598
BCHUSD -1.7K
ADAUSD 154
XBRUSD -65
TRXUSD -28
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +518.91 USD
Pior negociação: -1 602 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +392.01 USD
Máxima perda consecutiva: -1 656.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Classificação Média:
jason.wong
33
jason.wong 2025.03.07 09:18  (modificado 2025.03.07 09:23) 
 

Stop adding positions against the trend and open a long order to hedge.

When you find a mistake, you open a position along the trend. Now you have more than 50% return.

babyschimmerlos
12946
babyschimmerlos 2025.01.28 21:02 
 

The signal provider has withdrawn all the money from its second account with the CAPUNG signal and is therefore inactive. However, it does not refund the subscription fee to the subscribers.

