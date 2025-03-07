- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 895
盈利交易:
2 200 (56.48%)
亏损交易:
1 695 (43.52%)
最好交易:
518.91 USD
最差交易:
-1 602.21 USD
毛利:
40 993.66 USD (18 708 446 pips)
毛利亏损:
-29 524.23 USD (15 984 406 pips)
最大连续赢利:
20 (392.01 USD)
最大连续盈利:
1 230.31 USD (8)
夏普比率:
0.07
交易活动:
75.68%
最大入金加载:
485.32%
最近交易:
18 几分钟前
每周交易:
46
平均持有时间:
8 小时
采收率:
3.57
长期交易:
1 619 (41.57%)
短期交易:
2 276 (58.43%)
利润因子:
1.39
预期回报:
2.94 USD
平均利润:
18.63 USD
平均损失:
-17.42 USD
最大连续失误:
25 (-1 656.30 USD)
最大连续亏损:
-1 787.14 USD (5)
每月增长:
6.98%
年度预测:
84.71%
算法交易:
7%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 217.06 USD (21.38%)
相对跌幅:
结余:
73.06% (2 340.30 USD)
净值:
91.44% (3 908.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|747
|BTCUSD
|660
|XAUUSD
|497
|DOGEUSD
|374
|EURJPY
|228
|GBPUSD
|177
|GBPAUD
|150
|EURUSD
|148
|GBPJPY
|127
|USDJPY
|111
|EURAUD
|101
|AUDUSD
|96
|AUDJPY
|70
|USDCAD
|54
|GBPCHF
|53
|ETHUSD
|38
|EURCAD
|37
|CHFJPY
|36
|NZDUSD
|31
|EURCHF
|24
|NZDJPY
|21
|US30
|19
|AUDCAD
|18
|XTIUSD
|17
|JPN225
|15
|USDCHF
|14
|AUDCHF
|12
|CADJPY
|10
|XAGUSD
|4
|BCHUSD
|2
|ADAUSD
|2
|XBRUSD
|1
|TRXUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|4.7K
|BTCUSD
|1.5K
|XAUUSD
|2.6K
|DOGEUSD
|2.3K
|EURJPY
|1.1K
|GBPUSD
|360
|GBPAUD
|127
|EURUSD
|142
|GBPJPY
|322
|USDJPY
|288
|EURAUD
|-2.9K
|AUDUSD
|-106
|AUDJPY
|187
|USDCAD
|357
|GBPCHF
|251
|ETHUSD
|-23
|EURCAD
|49
|CHFJPY
|11
|NZDUSD
|83
|EURCHF
|6
|NZDJPY
|69
|US30
|25
|AUDCAD
|4
|XTIUSD
|-16
|JPN225
|-6
|USDCHF
|76
|AUDCHF
|-24
|CADJPY
|-15
|XAGUSD
|27
|BCHUSD
|-2
|ADAUSD
|1
|XBRUSD
|-7
|TRXUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|2.3K
|BTCUSD
|2.6M
|XAUUSD
|111K
|DOGEUSD
|65K
|EURJPY
|3.9K
|GBPUSD
|-535
|GBPAUD
|-9.7K
|EURUSD
|-2.9K
|GBPJPY
|5.1K
|USDJPY
|3.9K
|EURAUD
|-34K
|AUDUSD
|-1.1K
|AUDJPY
|4.8K
|USDCAD
|2.8K
|GBPCHF
|2.1K
|ETHUSD
|-31K
|EURCAD
|617
|CHFJPY
|2.2K
|NZDUSD
|957
|EURCHF
|299
|NZDJPY
|2.2K
|US30
|420
|AUDCAD
|109
|XTIUSD
|-267
|JPN225
|-558
|USDCHF
|1.5K
|AUDCHF
|-392
|CADJPY
|-598
|XAGUSD
|539
|BCHUSD
|-1.7K
|ADAUSD
|154
|XBRUSD
|-65
|TRXUSD
|-28
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +518.91 USD
最差交易: -1 602 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +392.01 USD
最大连续亏损: -1 656.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 38
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.10 × 162
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.11 × 145
|
EightcapLtd-Real2
|0.19 × 36
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
OctaFX-Real9
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.35 × 366
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
Alpari-Pro.ECN
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live31
|0.41 × 39
|
ICMarketsSC-Live05
|0.41 × 56
|
ICMarketsSC-Live06
|0.41 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.43 × 469
|
Tickmill-Live09
|0.49 × 41
|
Exness-Real14
|0.50 × 12
|
OctaFX-Real10
|0.52 × 111
|
ICMarketsSC-Live25
|0.55 × 347
|
ICMarketsSC-Live07
|0.57 × 70
|
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 73
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 21
|
ICMarketsSC-Live24
|0.68 × 93
|
Exness-Real17
|0.69 × 16
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
985%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
76
7%
3 895
56%
76%
1.38
2.94
USD
USD
91%
1:500
Stop adding positions against the trend and open a long order to hedge.
When you find a mistake, you open a position along the trend. Now you have more than 50% return.
The signal provider has withdrawn all the money from its second account with the CAPUNG signal and is therefore inactive. However, it does not refund the subscription fee to the subscribers.