Hendry Sugianto

MY CAPUNG

Hendry Sugianto
2条评论
可靠性
76
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 985%
OctaFX-Real10
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 895
盈利交易:
2 200 (56.48%)
亏损交易:
1 695 (43.52%)
最好交易:
518.91 USD
最差交易:
-1 602.21 USD
毛利:
40 993.66 USD (18 708 446 pips)
毛利亏损:
-29 524.23 USD (15 984 406 pips)
最大连续赢利:
20 (392.01 USD)
最大连续盈利:
1 230.31 USD (8)
夏普比率:
0.07
交易活动:
75.68%
最大入金加载:
485.32%
最近交易:
18 几分钟前
每周交易:
46
平均持有时间:
8 小时
采收率:
3.57
长期交易:
1 619 (41.57%)
短期交易:
2 276 (58.43%)
利润因子:
1.39
预期回报:
2.94 USD
平均利润:
18.63 USD
平均损失:
-17.42 USD
最大连续失误:
25 (-1 656.30 USD)
最大连续亏损:
-1 787.14 USD (5)
每月增长:
6.98%
年度预测:
84.71%
算法交易:
7%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 217.06 USD (21.38%)
相对跌幅:
结余:
73.06% (2 340.30 USD)
净值:
91.44% (3 908.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100 747
BTCUSD 660
XAUUSD 497
DOGEUSD 374
EURJPY 228
GBPUSD 177
GBPAUD 150
EURUSD 148
GBPJPY 127
USDJPY 111
EURAUD 101
AUDUSD 96
AUDJPY 70
USDCAD 54
GBPCHF 53
ETHUSD 38
EURCAD 37
CHFJPY 36
NZDUSD 31
EURCHF 24
NZDJPY 21
US30 19
AUDCAD 18
XTIUSD 17
JPN225 15
USDCHF 14
AUDCHF 12
CADJPY 10
XAGUSD 4
BCHUSD 2
ADAUSD 2
XBRUSD 1
TRXUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100 4.7K
BTCUSD 1.5K
XAUUSD 2.6K
DOGEUSD 2.3K
EURJPY 1.1K
GBPUSD 360
GBPAUD 127
EURUSD 142
GBPJPY 322
USDJPY 288
EURAUD -2.9K
AUDUSD -106
AUDJPY 187
USDCAD 357
GBPCHF 251
ETHUSD -23
EURCAD 49
CHFJPY 11
NZDUSD 83
EURCHF 6
NZDJPY 69
US30 25
AUDCAD 4
XTIUSD -16
JPN225 -6
USDCHF 76
AUDCHF -24
CADJPY -15
XAGUSD 27
BCHUSD -2
ADAUSD 1
XBRUSD -7
TRXUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100 2.3K
BTCUSD 2.6M
XAUUSD 111K
DOGEUSD 65K
EURJPY 3.9K
GBPUSD -535
GBPAUD -9.7K
EURUSD -2.9K
GBPJPY 5.1K
USDJPY 3.9K
EURAUD -34K
AUDUSD -1.1K
AUDJPY 4.8K
USDCAD 2.8K
GBPCHF 2.1K
ETHUSD -31K
EURCAD 617
CHFJPY 2.2K
NZDUSD 957
EURCHF 299
NZDJPY 2.2K
US30 420
AUDCAD 109
XTIUSD -267
JPN225 -558
USDCHF 1.5K
AUDCHF -392
CADJPY -598
XAGUSD 539
BCHUSD -1.7K
ADAUSD 154
XBRUSD -65
TRXUSD -28
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +518.91 USD
最差交易: -1 602 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +392.01 USD
最大连续亏损: -1 656.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 38
TickmillEU-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.10 × 162
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.11 × 145
EightcapLtd-Real2
0.19 × 36
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
OctaFX-Real9
0.33 × 3
VantageInternational-Live 16
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.35 × 366
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
Alpari-Pro.ECN
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live31
0.41 × 39
ICMarketsSC-Live05
0.41 × 56
ICMarketsSC-Live06
0.41 × 68
FusionMarkets-Demo
0.43 × 469
Tickmill-Live09
0.49 × 41
Exness-Real14
0.50 × 12
OctaFX-Real10
0.52 × 111
ICMarketsSC-Live25
0.55 × 347
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 70
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 73
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live24
0.68 × 93
Exness-Real17
0.69 × 16
73 更多...
平均等级:
jason.wong
33
jason.wong 2025.03.07 09:18  (已更改2025.03.07 09:23) 
 

Stop adding positions against the trend and open a long order to hedge.

When you find a mistake, you open a position along the trend. Now you have more than 50% return.

babyschimmerlos
12946
babyschimmerlos 2025.01.28 21:02 
 

The signal provider has withdrawn all the money from its second account with the CAPUNG signal and is therefore inactive. However, it does not refund the subscription fee to the subscribers.

2025.11.12 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 3.92% of days out of 485 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 05:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 01:38
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 00:38
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.81% of days out of 478 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 19:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 20:28
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.86% of days out of 473 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 00:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
